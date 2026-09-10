Béisbol U10 2026| Todo listo para las semifinales del campeonato nacional

Panamá/Panamá Oeste se enfrentará a Panamá Metro, mientras que Panamá Este se medirá a Los Santos en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol U10, que se disputarán este viernes 11 de septiembre desde las 9:00 a.m. en dos escenarios.

El primer duelo tendrá como protagonistas a Panamá Metro, líder del Grupo A, y Panamá Oeste. El encuentro está programado para las 9:00 a.m. en el estadio León Felipe Motta, ubicado en la parte posterior del estadio Rod Carew.

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A la misma hora, los Potros de Panamá Este buscarán el boleto a la final frente a Los Santos, en partido que se jugará en la Academia Mariano Rivera, en La Chorrera.

Los equipos que resulten ganadores de ambas semifinales disputarán el campeonato este sábado 12 de septiembre, desde las 11:00 a.m., en el estadio infantil de la Academia Mariano Rivera.

Por su parte, los perdedores de las semifinales se enfrentarán por el tercer lugar a partir de las 9:00 a.m., en el mismo escenario.

Información de Fedebeis

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