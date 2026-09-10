Champions League resultados| Bayern Múnich y Manchester United pisan fuerte en sus debuts

Partidos con muchos goles se dieron en el cierre de la jornada 1 del torneo europeo de clubes.

Francia/La primera jornada de la Liga de Campeones europea se cerró este jueves con la disputa de los seis últimos duelos de la misma, entre los que destacaron los triunfos sin sobresaltos del Bayern Munich ante el Bodo/Glimt (5-0) y del Manchester United contra el Sabah (4-0).

Después de los 18 partidos que se han venido disputando desde el martes, el primer líder de esta edición es el defensor del título, el Paris Saint-Germain, gracias a su 6-1 del miércoles sobre el Slovan Bratislava eslovaco.

El Bayern es segundo con la misma diferencia de goles (+5) que los franceses pero un tanto marcado menos.

Detrás aparece como tercero el FC Barcelona, que el miércoles arrolló 5-1 al Feyenoord neerlandés, y el Manchester United acaba esta jornada en la cuarta posición.

- Dos históricos enchufados -

En Old Trafford, los Red Devils se pasearon ante una de las "Cenicientas" de esta Champions, el debutante Sabah de Azerbaiyán, con un 4-0 inapelable en una noche plácida.

En la primera parte marcaron el brasileño Matheus Cunha (27'), el portugués Bruno Fernandes (42') y el esloveno Benjamin Sesko (45'), mientras que el cuarto llegó en el 68', por medio del argentino Lisandro Martínez.

"Hicimos por momentos un gran fútbol y nuestro juego de ataque fue fantástico", celebró el entrenador Michael Carrick.

Esta victoria es un bálsamo para el United después de un inicio titubeante en la Premier League (11º, 4 puntos en tres partidos) y justo antes del derbi de este fin de semana ante el Manchester City.

En Alemania, el Bayern endosó un 5-0 al Bodo/Glimt, un equipo que eliminó el año pasado al Inter de Milán en este torneo y que llegó entonces a los octavos de final.

El marcador no se movió en la primera mitad a pesar del dominio bávaro, pero la segunda fue todo un festival: Jamal Musiala (47'), el inglés Harry Kane (61') y el canadiense Alphonso Davies (77') distanciaron al campeón de la Bundesliga antes de que el francés Michael Olise pusiera los dos últimos (83', 90+2').

- Fiesta total en Como -

Uno de los focos del día estaba en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, donde el equipo lombardo, que en la 2019-2020 jugaba todavía en la Serie C (3ª división italiana) se estrenaba en una Liga de Campeones y lo hizo a lo grande, con una victoria 4-1 sobre el RB Leipzig.

El croata Martin Baturina, el griego Anastasios Douvikas, el senegalés Assane Diao y el argentino Máximo Perrone firmaron los tantos del Como en una noche para la historia.

El español Cesc Fábregas ganó además claramente el pulso de entrenadores hispanoparlantes al argentino Martín Demichelis.

"Estoy feliz, es un partido histórico, pero la alegría me durará cinco minutos porque hay que preparar el siguiente partido", declaró Cesc, pensando ya en el siguiente compromiso en la Serie A, el lunes contra el Parma.

Menos positivo fue el debut para la Roma, líder de la Serie A, que igualó 1-1 en su visita al Fenerbahçe.

Bryan Cristante adelantó a los romanos en el 39' y en el 48' igualó para los turcos el inglés Archie Brown.

Después del partido, el entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, presentó su dimisión por haber sido víctima de un lanzamiento de botella de agua desde la grada pero el presidente de su club se negó a aceptarla.

- Triunfo loco del Lens -

El partido loco del día se vivió en Praga, donde el Slavia creyó ganar el partido al ponerse 2-1 arriba con un tanto en el 88', antes de que el Lens remontara con dos goles en el descuento para ganar 3-2 en su visita a la República Checa.

Florian Thauvin (90+1') y Rubén Aguilar (90+3') consiguieron meter los tres puntos en la maleta del subcampeón de Francia.

En el otro partido del día, el PSV Eindhoven neerlandés no pudo pasar del empate 1-1 en casa contra el Shakhtar.

El venezolano Gleiker Mendoza, una de las caras nuevas del gigante ucraniano, firmó el primer tanto de la tarde en el Philips Stadion, al borde del descanso (45+1'), y poco después de la reanudación devolvió las tablas al marcador el estadounidense Sergiño Dest.

Después de esta primera jornada, la Champions se toma una pausa de más de un mes, ya que su segunda fecha será el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

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