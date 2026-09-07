Champions League calendario| Conoce cuándo debutan los jugadores panameños y sus clubes en el torneo
Tres jugadores nacidos en Panamá estarán presentes en la fase de liga de la Champions.
Panamá/Los panameños Andrés Andrade, con el LASK Linz de Austria, Cristian Martínez y César Blackman, con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, están por salir a las canchas para disputar su primeros partidos de la UEFA Champions League, temporada 2026-2027.
Para Andrade y Martínez será la primera ocasión en la que compiten en el prestigioso torneo europeo de clubes. En tanto que Blackman vuelve a ese certamen tras su participación con el elenco eslovaco en la edición de la campaña 2024-2025.
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Los estrenos de estos jugadores y sus equipos se darán esta semana. Sus respectivos encuentros fueron programados de la siguiente manera:
AEK Atenas vs. LASK Linz
- Fecha y Hora: Martes, 8 de septiembre de 2026 – 11:45 AM (Hora de Panamá).
- Sede: Agia Sophia Stadium, Atenas, Grecia.
- Estado del partido: Por disputarse (Jornada 1 de la Fase de Liga)
Claves del partido
- Presencia Panameña: El defensor zurdo Andrés Andrade formará parte de la delegación del LASK Linz de Austria en esta visita a territorio griego.
- Actualidad de los equipos: El AEK llega con buen ritmo en la liga local tras superar sus fases previas continentales. Por su parte, el LASK busca hacerse Fuerte fuera de casa tras sellar su clasificación a la fase principal de la Champions.
- Historial Directo: Ambos clubes no registran enfrentamientos previos en competiciones oficiales de la UEFA.
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PSG vs. Slovan Bratislava
- Fecha y Hora: Miércoles, 9 de septiembre de 2026 – 2:00 PM (Hora de Panamá).
- Sede: Parque de los Príncipes, París, Francia.
- Estado del partido: Por disputarse (Jornada 1 de la Fase de Liga).
Claves del partido
- Presencia Panameña: El Slovan Bratislava cuenta en sus filas con el lateral derecho César Blackman y el mediocampista Cristian Martínez, quienes afrontan un desafío de máximo nivel internacional en la capital francesa.
- Contexto del duelo: El PSG inicia su andadura europea ante su afición partiendo como claro favorito, mientras que el conjunto eslovaco llega tras superar las rondas de clasificación y con la intención de resistir en uno de los estadios más exigentes del continente.
- Antecedentes: Su antecedente más cercano data de la UEFA Europa League 2011/12, donde compartieron grupo con un saldo de una victoria para el PSG (1-0 en París) y un empate (0-0 en Bratislava).