Champions League calendario| Conoce cuándo debutan los jugadores panameños y sus clubes en el torneo

Tres jugadores nacidos en Panamá estarán presentes en la fase de liga de la Champions.

Panamá/Los panameños Andrés Andrade, con el LASK Linz de Austria, Cristian Martínez y César Blackman, con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, están por salir a las canchas para disputar su primeros partidos de la UEFA Champions League, temporada 2026-2027.

Para Andrade y Martínez será la primera ocasión en la que compiten en el prestigioso torneo europeo de clubes. En tanto que Blackman vuelve a ese certamen tras su participación con el elenco eslovaco en la edición de la campaña 2024-2025.

Los estrenos de estos jugadores y sus equipos se darán esta semana. Sus respectivos encuentros fueron programados de la siguiente manera:

AEK Atenas vs. LASK Linz

Fecha y Hora: Martes, 8 de septiembre de 2026 – 11:45 AM (Hora de Panamá).

Martes, 8 de septiembre de 2026 – (Hora de Panamá). Sede: Agia Sophia Stadium, Atenas, Grecia.

Agia Sophia Stadium, Atenas, Grecia. Estado del partido: Por disputarse (Jornada 1 de la Fase de Liga)

Claves del partido

Presencia Panameña: El defensor zurdo Andrés Andrade formará parte de la delegación del LASK Linz de Austria en esta visita a territorio griego.

El defensor zurdo formará parte de la delegación del de en esta visita a territorio griego. Actualidad de los equipos: El AEK llega con buen ritmo en la liga local tras superar sus fases previas continentales. Por su parte, el LASK busca hacerse Fuerte fuera de casa tras sellar su clasificación a la fase principal de la Champions .

El llega con buen ritmo en la liga local tras superar sus fases previas continentales. Por su parte, el busca hacerse Fuerte fuera de casa tras sellar su clasificación a la fase principal de la . Historial Directo: Ambos clubes no registran enfrentamientos previos en competiciones oficiales de la UEFA.

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PSG vs. Slovan Bratislava

Fecha y Hora: Miércoles, 9 de septiembre de 2026 – 2:00 PM (Hora de Panamá).

Miércoles, 9 de septiembre de 2026 – (Hora de Panamá). Sede: Parque de los Príncipes, París, Francia.

Parque de los Príncipes, París, Francia. Estado del partido: Por disputarse (Jornada 1 de la Fase de Liga).

Claves del partido

Presencia Panameña: El Slovan Bratislava cuenta en sus filas con el lateral derecho César Blackman y el mediocampista Cristian Martínez , quienes afrontan un desafío de máximo nivel internacional en la capital francesa.

El cuenta en sus filas con el lateral derecho y el mediocampista , quienes afrontan un desafío de máximo nivel internacional en la capital francesa. Contexto del duelo: El PSG inicia su andadura europea ante su afición partiendo como claro favorito, mientras que el conjunto eslovaco llega tras superar las rondas de clasificación y con la intención de resistir en uno de los estadios más exigentes del continente.

El inicia su andadura europea ante su afición partiendo como claro favorito, mientras que el conjunto eslovaco llega tras superar las rondas de clasificación y con la intención de resistir en uno de los estadios más exigentes del continente. Antecedentes: Su antecedente más cercano data de la UEFA Europa League 2011/12, donde compartieron grupo con un saldo de una victoria para el PSG (1-0 en París) y un empate (0-0 en Bratislava).

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