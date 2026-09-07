Édgar Yoel Bárcenas| panameño debuta con gol en la Superliga de Grecia con el Iraklis FC

El jugador panameño se incorporó al club de Tesalónica a finales de agosto.

Panamá/Édgar Yoel Bárcenas se estrenó en la Super Liga de Grecia con gol en el partido que disputaron este lunes el Iraklis FC de Tesalónica y el Asteras Tripolis FC.

El jugador panameño marcó su tanto al minuto 8 de partido tras recibir un pase por izquierda, dentro del área rival, y hacer un remate corto que introdujo el balón al fondo de la portería.

El gol de Barcenas fue el primero del Iraklis que ganó finalmente por marcador de 2 a 0. Iván López, jugador que sustituyó al colonense en el inicio del segundo tiempo, concretó el segundo tanto desde el punto penal al minuto 73.

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Rendimiento individual

Bárcenas fue titular para el equipo de Tesalónica y jugó todo el primer tiempo. Durante su participación marcó un gol en su único remate al arco.

Según el portal estadístico 365 scores, el oriundo de la provincia de Colón completó ocho de 14 pases que dio para un 57%. También tuvo dos pases largos, de los que concretó uno.

Bárcenas dio 20 toques al balón, recibió una falta, tuvo ocho posesiones de balón perdidas y registró cuatro recuperaciones del esférico.

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Situación actual

Édgar Yoel Bárcenas llegó oficialmente al Iraklis FC el 26 de agosto de 2026. El club griego anunció ese día la contratación del internacional panameño, que llegó como agente libre después de su etapa con Mazatlán. El acuerdo sería hasta junio de 2027.

Su incorporación al conjunto tesalonicense representa su regreso al fútbol europeo después de haber jugado en España, entre 2018 y 2022, para clubes como el Real Oviedo, Girona y Leganés.