Panamá recibió a lo mejor del jiu-jitsu en el Magma Pro Fights

El Centro de Combates de Pandeportes fue el escenario del evento que reunió a más de 100 atletas de varios clubes y países.

Panamá/Más de 160 atletas de distintas nacionalidades y equipos se dieron cita este domingo en el Centro de Combates de Pandeportes para disputar el Magma International Pro Fights, en una jornada que se destacó por su excelente organización y el alto nivel competitivo.

Con la participación de numerosas academias, la clasificación general por equipos dejó como principales protagonistas a:

Serpente – 151 puntos

– 151 puntos GFTeam Panamá – 129 puntos

– 129 puntos Jiu Jitsu Shiaikan – 127 puntos

El evento evidenció el progreso y el creciente nivel de los practicantes de jiu-jitsu panameños, capaces de competir en un escenario internacional y frente a atletas de diferentes países.

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Dos campeones profesionales de Chiriquí

Las categorías profesionales de No Gi también ofrecieron grandes emociones. Roynee Menéndez, de Serpente Chiriquí, se coronó campeón en +77 kilogramos, mientras que Miguel 'Candanga' Garrido, de Apes, también de Chiriquí, conquistó el otro título profesional en -77 kg.

Los cinturones de campeonato y dinero en efectivo son algunos de los premios recibidos por ambos campeones. Además aseguraron su participación en el Panama Open mediante una inscripción gratuita.

El Magma Pro Fights contó con el apoyo de la Asociación de Jiu-Jitsu de Panamá y Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), y sirvió como un excelente preámbulo para los eventos que marcarán el cierre del calendario competitivo nacional, incluyendo el próximo AJP Tour Panamá que se realizará el 11 de octubre en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon.

El deporte

El jiu-jitsu es un arte marcial de origen japonés que enseña a defenderse y controlar a un oponente mediante agarres, derribos, inmovilizaciones, llaves y estrangulaciones, utilizando la técnica y las palancas del cuerpo.

La palabra suele traducirse aproximadamente como “arte suave”, porque históricamente busca aprovechar la fuerza y el movimiento del adversario en lugar de enfrentarlos directamente.

Existen diferentes ramas. Por ejemplo:

Jiu-jitsu japonés tradicional: incluye técnicas de defensa personal, derribos, controles y, según la escuela, golpes.

incluye técnicas de defensa personal, derribos, controles y, según la escuela, golpes. Jiu-jitsu brasileño (BJJ): se especializa especialmente en la lucha y las técnicas de suelo , buscando controlar y someter al oponente.

se especializa especialmente en la , buscando controlar y someter al oponente. Judo: comparte parte de sus raíces con el jiu-jitsu japonés, pero pone mucho más énfasis en los derribos y lanzamientos.

Información de Rafael Calvo

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