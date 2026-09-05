Jennisín Rosanía| Panameña sube a la cima del ranking mundial overall de la IBJJF

La atleta panameña alcanza por segunda vez el primer lugar del ranking mundial de su categoría Overall (todos los pesos), cinturón negro, con Gi, de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Panamá/La atleta colonensa Jennisín Rosania vuelve a hacer historia en el jiu-jitsu brasileño al ser reconocida como número 1 del ranking mundial de su categoría Overall (todos los pesos), cinturón negro, con Gi, de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), distinción que alcanza por segunda vez en su carrera.

Rosania ya había conquistado el primer lugar durante la temporada 2023-2024, y ahora vuelve a ocupar la cima mundial después de completar una temporada excepcional.

Rosania compite en la categoría Light, pero sus resultados le permitieron terminar como número 1 del Overall entre atletas de todos los pesos de su categoria.

La distinción fue entregada durante el homenaje realizado por la IBJJF a los atletas mejor posicionados de la temporada. La placa fue entregada por Carlos Gracie Jr., fundador y presidente de la IBJJF, federación más prestigiosa y reconocidas a nivel mundial en el jiu-jitsu brasileño.

Rosania se convierte así en el primer y único atleta panameño en haber alcanzado el número 1 mundial del ranking IBJJF en su categoría Overall (todos los pesos), cinturón negro, con Gi, y ahora lo consigue por segunda ocasión.

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Una temporada perfecta

Este reconocimiento llega después de una temporada extraordinaria, en la que Rosania conquistó los principales títulos internacionales de su calendario competitivo. Estos son:

IBJJF World Championship 2025

IBJJF European Championship

IBJJF Pan Championship

IBJJF Masters International North America

IBJJF Orlando Open

IBJJF New Year Open

IBJJF Chicago Open

Uno de los aspectos más destacados de su campaña fue que no recibió ningún punto ni ventaja en contra durante toda la temporada, cerrando el ciclo competitivamente invicta.

La atleta comenzó a practicar jiu-jitsu en enero de 2011 y desde entonces ha construido una trayectoria internacional que incluye múltiples campeonatos mundiales, europeos, panamericanos y títulos en competencias IBJJF de alto nivel.

Un logro que se construye en equipo

Detrás de este resultado también está el trabajo constante de Elemento Jiu Jitsu, academia donde Rosania entrena y desarrolla su preparación junto a su profesor, Eduardo Grimaldo.

Para la atleta panameña, este reconocimiento es también el resultado de años de trabajo junto a su equipo, su profesor y su familia.

"Este logro no lo siento solamente como mío. Detrás de cada competencia, cada entrenamiento y cada resultado hay un equipo. Sin mi profesor, sin el trabajo que hacemos en Elemento Jiu Jitsu y sin el apoyo de mi familia, este resultado no habría sido posible", señala Rosania.

Con este nuevo reconocimiento, Jennisín Rosania vuelve a colocar a Panamá en la cima del jiu-jitsu brasileño mundial, alcanzando por segunda vez el primer lugar del ranking mundial de su categoría Overall (todos los pesos), cinturón negro, con Gi, de la IBJJF.

Nota de prensa