Juegos Suramericanos 2026| ¡Panamá obtiene su cuarto oro! Edwin Núñez se adueña de las olas en bodyboard

El bodyboarder se une a los atletas Nathalee Aranda, Chamar Chalmers y Gianna Woodruff en la lista de panameños que alcanzaron la cima del podio en la cita deportiva que se lleva a cabo en Santa Fe, Argentina.

Panamá/El panameño Edwin Núñez se adjudicó la medalla de oro del Surf - Bodyboard en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras imponerse al chileno Moisés Silva en la gran final.

Núñez logró la medalla de oro luego de superar a Silva por 10.33 puntos a 4.50 en la definición de la competencia, sumando así un nuevo título para la delegación panameña en Santa Fe 2026.

Con esta victoria, Panamá alcanza cuatro medallas de oro en una misma edición de los Juegos Suramericanos, igualando su mejor registro histórico, conseguido anteriormente en Valencia 1994 y Santiago 2014.

El triunfo de Núñez representa una nueva presea dorada para el deporte panameño en la cita suramericana y amplía la cosecha de la delegación en Santa Fe 2026.

La modalidad

El bodyboard es un deporte de olas parecido al surf, pero el atleta utiliza una tabla más corta y flexible llamada bodyboard y normalmente surfea acostado boca abajo sobre ella. También existen maniobras en posiciones como de rodillas o de pie, pero la modalidad competitiva tradicional se basa principalmente en el desplazamiento acostado.

¿Cómo se evalúa?

En una competencia, los atletas se enfrentan en series llamadas heats. Cada deportista intenta tomar varias olas y realizar maniobras sobre ellas. Un panel de jueces puntúa cada ola según aspectos como:

Calidad y dificultad de las maniobras: se valora la complejidad y el grado de dificultad de lo ejecutado.

se valora la y el de lo ejecutado. Velocidad, potencia y control: las maniobras deben realizarse con fuerza, fluidez y dominio de la tabla .

las maniobras deben realizarse con . Variedad: se busca que el competidor no repita constantemente las mismas maniobras.

se busca que el competidor las mismas maniobras. Uso de la ola: también cuenta cómo aprovecha las diferentes secciones y zonas críticas de la ola .

también cuenta cómo aprovecha las diferentes . Innovación y grado de riesgo: las maniobras más comprometidas o innovadoras pueden recibir una valoración mayor cuando son ejecutadas correctamente.

Las olas suelen recibir una puntuación en una escala de 0 a 10. Al finalizar el heat, se toman las mejores olas de cada competidor —el número exacto depende del reglamento de la competencia— y se suman para obtener su resultado.

Información del COP