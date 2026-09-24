Juegos Suramericanos 2026| Alberto Gálvez coloca a Panamá en el podio del karate con medalla de plata

La delegación panameña obtiene su décima tercera presea en la cita suramericana.

Panamá/El karate volvió a subir al podio para Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que Alberto Gálvez conquistara la medalla de plata en la categoría kumite -67 kilogramos.

Gálvez se apuntó la presea número 13 para el Team Panamá en esta edición de los Juegos Suramericanos, tras alcanzar la final de su categoría y protagonizar un cerrado combate frente al representante de Chile, Tomás Freire.

El duelo por la medalla de oro terminó igualado 4-4. Sin embargo, el criterio de Senshu, que otorga la victoria al competidor que consigue primero un punto, favoreció al karateca chileno, dejando a Gálvez con la medalla de plata.

Pese a quedarse a las puertas del oro, el resultado representa un nuevo podio para la delegación panameña en Santa Fe 2026 y amplía a 13 la cosecha de medallas del Team Panamá en la competencia suramericana.

La actuación de Gálvez suma así una nueva presea para Panamá y mantiene al karate como protagonista en la participación nacional en estos Juegos.

La categoría

El kumite es la modalidad de combate del karate.

En una competencia de kumite, dos karatecas se enfrentan y buscan conseguir puntos mediante técnicas permitidas, como golpes de puño y patadas, aplicadas a zonas válidas del cuerpo y bajo reglas específicas.

A diferencia del kata, donde el atleta realiza una secuencia de movimientos y técnicas de manera individual, el kumite es un enfrentamiento directo entre dos competidores.

El combate se decide principalmente por los puntos que consigue cada karateca mediante técnicas válidas.

¿Cómo se consiguen los puntos?

Las técnicas deben ser ejecutadas con control, precisión y buena técnica. En términos generales:

Yuko (1 punto): se consigue con un golpe de puño válido (tsuki) o una técnica de mano (uchi) a una zona permitida.

se consigue con un golpe de puño válido (tsuki) o una técnica de mano (uchi) a una zona permitida. Waza-ari (2 puntos): se obtiene con una patada al cuerpo.

se obtiene con una patada al cuerpo. Ippon (3 puntos): corresponde a una patada a la cabeza o a una técnica válida contra un oponente que está en el suelo, según las circunstancias reglamentarias.

Los árbitros también pueden detener el combate y otorgar puntos cuando consideran que la técnica cumplió los criterios establecidos.

¿Y qué pasa si terminan empatados?

En ese caso, se aplica el Senshu que es la ventaja otorgada al competidor que consiguió primero una puntuación sin que el rival marcara posteriormente, siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias.

Por ejemplo, un combate que termina 4-4 puede tener un ganador si uno de los dos consiguió primero la puntuación que inició el marcador y conservó esa ventaja bajo las reglas. En ese caso, puede llevarse la victoria por Senshu.

Información del COP