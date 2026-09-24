Juegos Suramericanos 2026| Gianna Woodruff conquista para Panamá el oro, con récord incluido, de los 400 metros con vallas

La atleta panameña se impuso en los 400 metros con vallas femenino y establece una nueva marca histórica de la competencia.

Panamá/La atleta panameña Gianna Woodruff volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar este jueves la medalla de oro en los 400 metros con vallas femenino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Woodruff completó la prueba con un tiempo de 54.11 segundos, registro que además le permitió establecer un nuevo récord de los Juegos Suramericanos.

La representante de Panamá dominó la competencia y cruzó la meta en el primer lugar, seguida por la colombiana María Rocha, quien obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 56.04 segundos.

El tercer puesto fue para la brasileña Rita Ferreira, que detuvo el cronómetro en 56.15 segundos y se quedó con la medalla de bronce.

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Podio

Oro: Gianna Woodruff (Panamá) — 54.11, récord de los Juegos

— 54.11, récord de los Juegos Plata: María Rocha (Colombia) — 56.04

— 56.04 Bronce: Rita Ferreira (Brasil) — 56.15

Esta es la segunda competencia regional del año en la que Woodruff queda en la cima del podio. El 4 de agosto se adjudicó la presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Santo Domingo, República Dominicana.

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