MLB resultados| Iván Herrera y Leonardo Bernal cierran serie productiva ante Rockies

Sintoniza el partido Rockies vs Yankees, el martes 8 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los peloteros panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal culminaron este 6 de septiembre, con una faena productiva, su participación en la serie de fin de semana entre los Cardenales de San Luis y los Rockies de Colorado.

Herrera jugó como bateador designado, conectó tres imparables en cinco turnos con dos carreras anotadas y dos empujadas. Con ese desempeño puso su promedio de bateo en .251.

Los Cardenales se llevaron la victoria por marcador de 10 carreras a 8.

El istmeño ha tenido un buen inicio de mes a la ofensiva ya que ha conectado inatrapables en cinco de seis partidos jugados en septiembre, cuatro de ellos de manera consecutiva.

En ritmo

Bernal mantiene el paso que lleva desde que debutó en el béisbol de las Grandes Ligas el martes 1 de septiembre. Tras su estreno ha sido titular en seis partidos y en todos ha pegado inatrapables.

El coclesano volvió a ponerse este domingo sus arreos de receptor y cubrió el 'home plate' para los Cardenales. Conectó un hit en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos. Su registro ofensivo es de .333.

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Sorprendido

José 'Chema' Caballero salió como corredor emergente en la parte alta del octavo episodio en el juego que los Yankees de Nueva York perdieron ante los Padres de San Diego, por 4 carreras a 3.

Caballero corrió en sustitución de Amed Rosario, pero fue sorprendido cuando intentó robarse la segunda base. Esa fue la décima ocasión en 41 oportunidades que es atrapado cuando trataba de alcanzar una almohadilla adicional en la presente campaña.

El santeño se mantuvo en el terreno de juego, defendiendo la segunda base, y no tuvo turnos al bate.

Emergente

El capitalino Edmundo Sosa tuvo participación como bateador emergente en el encuentro que disputaron los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.

Sosa reemplazó a Garrett Stubbs en la caja de bateo, durante la parte baja del noveno episodio, y fue ponchado en ese turno. Su promedio ofensivo quedó en .233 tras esa oportunidad.