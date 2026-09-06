Ceciliio Waterman| panameño golea, aunque la U de Concepción cae ante Palestino en Chile

El delantero puso a su equipo en el marcador durante ese partido de la jornada 22.

Panamá/ En el marco de la vigésima segunda jornada de la liga chilena, el delantero panameño Cecilio Waterman volvió a hacerse presente en las redes, aunque su aporte no bastó para evitar la caída de la Universidad de Concepción por 2-1 frente a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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Ventaja en la primera parte

El artillero canalero partió como titular en el esquema ofensivo del Campanil y fue el encargado de romper el cero en la capital chilena. Al minuto 38, tras una habilitación de Luis Rojas, Waterman definió con precisión para marcar el 0-1 a favor de la visita y firmar su anotación en el torneo.

Antes de irse al descanso, en el minuto 45+2', el panameño fue amonestado con tarjeta amarilla tras desaprobar una decisión arbitral.

Remontada agónica

En la segunda mitad, el trámite del compromiso se inclinó a favor del cuadro 'árabe'. Pese al esfuerzo defensivo y a mantener la ventaja durante gran parte del encuentro, César Munder empató las acciones al minuto 65.

Cuando el partido parecía terminar en tablas, Gonzalo Tapia anotó el gol del triunfo para Palestino al minuto 90+5', dejando con las manos vacías al conjunto penquista.

Con este resultado, la Universidad de Concepción se mantiene en la parte baja de la clasificación con 22 unidades, mientras que Waterman sumó 90 minutos de rodaje en el ataque del Campanil.

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