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Béisbol U23 2026 serie final| Chiriquí Occidente y Panamá Oeste: lluvia provoca reprogramación del juego 4

Se dilata la lucha por la supremacía del béisbol, para peloteros hasta los 23 años, en Panamá

Imagen que anuncia la posposición por lluvia del juego 4 de la serie final del III Campeonato Nacional U23 / Fedebeis

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció la postergación del cuarto juego de la Serie Final 2026 del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, entre Chiriquí Occidente y Panamá Oeste, debido a las condiciones generadas por las lluvias registradas durante la tarde de este domingo.

El encuentro, que estaba programado para las 7:00 p.m. de este domingo, se disputará finalmente este lunes 7 de septiembre, a la misma hora, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

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La serie, pactada al mejor de cinco partidos, favorece 2-1 a Occidente, conjunto dirigido por Rodolfo Aparicio.

Con el cambio de fecha, ambos equipos tendrán que esperar un día más para disputar un partido que podría resultar decisivo en la definición del campeonato.

Información de Fedebeis

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