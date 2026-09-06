LPF resultados Torneo Apertura 2026| Alianza FC vs San Francisco FC: 'Monjes' rescatan un punto en el Rommel Fernández

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Panamá/Alianza FC y San Francisco FC repartieron puntos este domingo tras empatar 1-1 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto aliancista golpeó primero al inicio del segundo tiempo. Alvin Mendoza apareció al minuto 47 para poner el 1-0 y darle ventaja a Alianza FC en un partido que se mantuvo abierto y con ocasiones para ambos equipos.

La salida por lesión de Adolfo Machado afectó a la defensa del Alianza. Entre tanto, el San Francisco FC no bajó los brazos y encontró la igualdad en el tramo final. Ronaldo Dinolis marcó al minuto 77 para establecer el definitivo 1-1 y rescatar un punto para el conjunto franciscano.

El compromiso estuvo marcado por la paridad en el volumen ofensivo. Alianza FC registró 17 remates, 11 de ellos al arco, mientras que San Francisco FC terminó con 18 disparos y 12 a portería.

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Aunque el equipo de San Francisco tuvo mayor control del balón, con un 59% de posesión frente al 41% de Alianza, esa superioridad no se tradujo en una victoria. Ambos conjuntos también terminaron igualados en saques de esquina, con tres por lado.

En cuanto a la disciplina, San Francisco FC recibió cuatro tarjetas amarillas, mientras que Alianza FC fue amonestado en una ocasión. Ninguno de los dos equipos sufrió expulsiones.

El empate refleja un encuentro equilibrado y de constante búsqueda ofensiva: San Francisco FC sumó 105 ataques frente a los 101 de Alianza, mientras que ambos equipos generaron suficientes oportunidades para llevarse los tres puntos.

Con el pitazo final, Alianza FC y San Francisco FC se marcharon del Rommel Fernández con un punto cada uno, en un partido que tuvo goles en el segundo tiempo y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Triunfo taurino en Penonomé

Más temprano, el Tauro FC llegó al estadio Virigilio Tejeira Andrión de Penonomé y salió con una victoria sobre el Unión Coclé FC, por 2 goles a 0.

Darwin Pinzón marcó los dos tantos del equipo taurino a los minutos 21 y 76.