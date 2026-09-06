LPF resultados| Plaza Amador golea a Herrera FC y se consolida en el Torneo Apertura 2026

Sintoniza el partido Alianza FC vs San Francisco FC el domingo 6 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Plaza Amador impuso condiciones de principio a fin y derrotó 4-1 a Herrera FC en el COS Sports Plaza, por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El conjunto placino mostró mayor dominio de la pelota, generó más ocasiones y concretó una victoria amplia ante un Herrera FC que encontró su único tanto antes del descanso.

El marcador se abrió al minuto 23, cuando José Murillo apareció para poner el 1-0 y encaminar a Plaza Amador hacia una noche de protagonismo ofensivo. Siete minutos más tarde, Everardo Rose amplió la ventaja al 30' con el segundo tanto de los locales.

Herrera FC reaccionó antes del entretiempo y logró descontar al minuto 42 por intermedio de Abraham Aguilar, colocando el 2-1 y devolviendo cierta incertidumbre al encuentro.

Sin embargo, Plaza Amador retomó el control en la segunda mitad. Al minuto 55, Héctor Ríos marcó el 3-1, golpe que permitió a los placinos manejar el partido con mayor tranquilidad.

La sentencia llegó en los minutos finales. Ricardo Phillips, al 86', convirtió el cuarto tanto de Plaza Amador para sellar el 4-1 definitivo y completar una actuación ofensiva dominante.

Dominio estadístico

Las cifras reflejaron el control ejercido por Plaza Amador durante el encuentro. El equipo tuvo 69 % de posesión, frente al 31 % de Herrera FC, y también superó a su rival en ataques: 141 contra 113.

En cuanto a los remates, Plaza Amador registró 9 disparos totales, siete de ellos al arco, mientras que Herrera FC contabilizó siete remates, con apenas dos dirigidos a portería.

El dominio territorial también quedó evidenciado en los tiros de esquina, con 7 para Plaza Amador y 1 para Herrera FC. Los placinos, además, no incurrieron en fuera de juego, mientras que Herrera FC fue sancionado en dos ocasiones.

En los saques de puerta, Plaza Amador tuvo 12 por nueve de Herrera FC.

Te puede interesar: Jennisín Rosanía| Panameña sube a la cima del ranking mundial overall de la IBJJF

Sin expulsiones

El partido terminó sin tarjetas rojas para ninguno de los dos equipos. Herrera FC recibió tres tarjetas amarillas, mientras que Plaza Amador no fue amonestado.

Con el pitazo final, Plaza Amador celebró una victoria por 4-1 que reflejó tanto su superioridad estadística como su contundencia frente al arco rival.