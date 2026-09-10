Gimnasio de Natá| Se retoma proyecto de rehabilitación de ese recinto
Natá podrá tener una instalación deportiva con las condiciones adecuadas para el desarrollo deportivo de ese distrito de la provincia de Coclé.
Panamá/Un gimnasio será remodelado en el distrito de Natá, provincia de Coclé. Esto lo confirmó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a través de su director general, Miguel Ordóñez.
"El gimnasio de Natá es un proyecto que tiene más de 50 años de haber sido realizado, sin embargo no había tenido ningún tipo de remodelación. Finalmente lo hemos retomado en esta administración", precisó el dirigente.
El proyecto tiene una inversión estimada de 2.5 millones de dólares y un plazo de entrega de un año y un mes.
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"Este proyecto pasó por su proceso de licitación y fue debidamente adjudicado, por lo que pronto será un realidad", agregó.
Ordoñez informó que este trabajo fue entregado a la Contraloría General de la República para la evaluación de su proceso de refrendo.
"Este proyecto pasó por su proceso de licitación y fue debidamente adjudicado, por lo que pronto será un realidad para la comunidad", agregó.
El gimnasio será habilitado para la práctica de disciplinas deportivas como baloncesto, futsal, voleibol y balonmano y contará con una capacidad de hasta 500 espectadores.