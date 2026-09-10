LPF calendario| La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha. Estos son los partidos programados

La octava jornada de la LPF entra en escena con duelos que pueden mover la tabla.

Panamá/La carrera por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa decisiva con la disputa de la jornada 8, que se jugará entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre con seis partidos programados en distintos escenarios del país.

La fecha presenta enfrentamientos de distintos matices, pero con un denominador común: cada punto comienza a tener mayor peso cuando el campeonato se acerca a su tramo medio.

La acción arrancará el viernes 11 de septiembre, cuando Deportivo Árabe Unido reciba a Unión Coclé en el estadio Armando Dely Valdés, desde las 8:30 p.m. El conjunto de Colón buscará hacer valer su condición de local frente a un rival que intentará dar la sorpresa y sumar fuera de casa.

El sábado tendrá una doble cartelera. A las 6:15 p.m., CAI se medirá ante Plaza Amador en el COS Sports Plaza, en uno de los compromisos que mayor atención concentra de la fecha. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar en un partido que podría tener incidencia directa en sus aspiraciones dentro del torneo.

Más tarde, a las 8:30 p.m., Tauro FC y CD Universitario se enfrentarán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El choque entre taurinos y universitarios representa otra oportunidad para dos equipos que buscarán consolidar su posición en la clasificación y cerrar la jornada sabatina con tres puntos.

La actividad continuará el domingo 13 de septiembre con otros dos encuentros. A las 4:00 p.m., Herrera FC será local ante UMECIT FC en el estadio Gustavo Posam. El duelo pondrá frente a frente a dos conjuntos que necesitan mantener regularidad para no perder terreno en la pelea por sus respectivos objetivos.

Posteriormente, a las 6:15 p.m., Veraguas United recibirá a Alianza FC en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo. El cuadro veragüense intentará aprovechar el respaldo de su afición para quedarse con los tres puntos ante un Alianza que buscará imponer su fútbol como visitante.

La jornada 8 llegará a su final el lunes 14 de septiembre, con el enfrentamiento entre Sporting San Miguelito y San Francisco FC en el COS Sports Plaza, programado para las 8:00 p.m. El cierre de la fecha tendrá a dos históricos protagonistas del fútbol panameño en busca de una victoria que les permita encarar con mayor confianza la segunda mitad de la fase regular.

Con seis partidos en el calendario y puntos importantes en disputa, la octava fecha del Apertura 2026 se presenta como una jornada con capacidad para modificar el panorama de la clasificación. La presión aumenta y los equipos saben que dejar unidades en el camino puede resultar costoso en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.

Partidos de la jornada 8

Viernes 11 de septiembre

Deportivo Árabe Unido vs. Unión Coclé — Estadio Armando Deñy Valdés, 8:30 p.m.

Sábado 12 de septiembre

CAI vs. Plaza Amador — COS Sports Plaza, 6:15 p.m.

Tauro FC vs. CD Universitario — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, 8:30 p.m.

Domingo 13 de septiembre

Herrera FC vs. UMECIT FC — Estadio Gustavo Posam, 4:00 p.m.

Veraguas United vs. Alianza FC — Estadio Aristocles 'Toco' Castillo, 6:15 p.m.

Lunes 14 de septiembre