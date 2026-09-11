Adalberto Carrasquilla - Ismael Díaz| Pumas vs León: duelo de panameños quedó marcado por bronca

El encuentro ente futbolistas, que han sido compañeros en la selección de Panamá, no pasó del plano deportivo. Pero este quedó afectado por la riña que se dio después del pitazo final.

Panamá/En una jornada con sabor centroamericano, los Pumas de la UNAM hicieron respetar su localía al vencer 3-1 al Club León este 10 de septiembre en el estadio Olímpico Universitario. El encuentro no solo dejó goles y emociones en la cancha, sino también un nuevo capítulo en el cara a cara entre los seleccionados panameños Adalberto 'Coco' Carrasquilla e Ismael Díaz, dentro de un trámite que terminó con los ánimos caldeados tras el silbatazo final.

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El conjunto auriazul abrió el marcador justo antes del descanso, al minuto 45, gracias a una anotación de Juninho. León reaccionó en el complemento y niveló las acciones al 53' por conducto de José Alvarado. Sin embargo, los locales recuperaron la ventaja al minuto 70 con un tanto de Robert Morales, mientras que Pedro Vite se encargó de sellar la victoria universitaria al 87'.

En el duelo particular entre los futbolistas canaleros, ambos saltaron al terreno de juego como titulares en sus respectivos esquemas. Carrasquilla disputó 74 minutos como pieza clave en el medio campo felino antes de ceder su lugar a Juninho. Por su parte, Ismael Díaz jugó los 90 minutos y se mostró incisivo en el ataque de los esmeraldas: probó a puerta con un disparo desviado y sirvió un balón a Diber Cambindo que terminó impactando en el poste, aunque no logró reflejar su esfuerzo en la pizarra.

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A pesar de la expectación por el cruce directo entre Carrasquilla y Díaz, el choque entre ambos se mantuvo en el plano puramente deportivo y sin fricciones de gravedad durante el tiempo reglamentario.

La verdadera tensión explotó una vez concluido el compromiso. Tras el silbatazo final, el terreno de juego se convirtió en el escenario de un conato de bronca encabezado por Robert Morales, de Pumas, y Rodrigo Echeverría, de León. Ambos futbolistas se encararon e intercambiaron empujones tras el tiempo agregado, lo que obligó a las bancas y compañeros a intervenir para controlar la gresca. La controversia le costó caro al conjunto visitante, pues Sebastián Vegas, quien se encontraba entre los suplentes del León, terminó expulsado con tarjeta roja directa.