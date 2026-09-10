Panamá Sub-17| Felipe Baloy: DT se enfocará en el funcionamiento de la 'Sele' durante gira en España

El elenco panameño jugará tres partidos en tierras españolas que formarán parte de su preparación para el Mundial de la categoría.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá sigue adelante con su preparación al Mundial de la categoría, que se realizará en Catar durante noviembre de este año, pero antes tiene una cita en España donde jugará una serie de partidos amistosos.

Mientras llega el momento de viajar al territorio español, el equipo dirigido por Felipe Baloy intensifica su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Para el estratega, esa es la oportunidad de medir el nivel del elenco canalero.

"Obviamente vamos a enfrentar selecciones fuertes... sobre todo la selección de Marruecos, que es una de las más fuertes en la categoría", declaró.

Para Baloy, el torneo le permitirá ver el funcionamiento de sus dirigidos ante equipos de la talla de Australia, Marruecos y Vietnam.

"El funcionamiento para mí es lo importante, ya el resultado se va a ir dando", manifestó.

La gira se realizará específicamente en Cataluña, entre el 21 de septiembre a 1 de octubre.

Panamá jugará el 24 de septiembre ante el equipo australiano, el 26 lo hará contra el elenco marroquí y el 30 se enfrentará al conjunto vietnamita.

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Calendario en el Mundial Sub-17

La selección panameña jugará en el Grupo A del Mundial Sub-17 junto a Grecia, Egipto y el anfitrión Catar.

Sus partidos en el fase de grupos serán los siguientes:

19 de noviembre: Catar vs Panamá (10:30 a.m.)

Catar vs Panamá (10:30 a.m.) 22 de noviembre: Grecia vs Panamá (7:30 a.m.)

Grecia vs Panamá (7:30 a.m.) 25 de noviembre: Panamá vs Egipto (9:30 a.m.)

Las horas corresponden al horario panameño