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Panamá Femenina Sub-17 y Sub-20 entran en un nuevo microciclo

Ambas selecciones trabajan de forma conjunta para sus compromisos internacionales de finales de este año.

El técnico Gerard Aubí (c) hizo el llamado a las jugadoras / FPF

Panamá/Bajo la dirección técnica de Gerard Aubí, las selecciones juveniles femeninas Sub-17 y Sub-20 cumplen un nuevo microciclo de entrenamientos entre el 4 y 7 de septiembre, como parte del proceso de preparación de cara a los Torneos UNCAF que ambas categorías disputarán a finales de año.

Por segundo microciclo consecutivo, el cuerpo técnico trabajará de manera conjunta con futbolistas Sub-17 y Sub-20, permitiendo contar con un mayor volumen de jugadoras en cada sesión.

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Los entrenamientos se desarrollan en el Mañanitas Country Club y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.

La Sub-20 disputará su Torneo UNCAF en Panamá del 9 al 15 de noviembre, mientras que la Sub-17 tendrá su competencia del 8 al 14 de diciembre en El Salvador.

Este nuevo microciclo forma parte del seguimiento y evaluación constante de las jugadoras que vienen siendo consideradas para ambos procesos juveniles femeninos.

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Jugadoras de las selecciones femeninas Sub-17 y Sub-20 de Panamá en entrenamiento
Jugadoras de las selecciones femeninas Sub-17 y Sub-20 de Panamá en entrenamiento / FPF

Convocadas

SUB-17

  1. Camila Aparicio — Inter Panama CF
  2. Dafne Pinzon — Suarez Academy
  3. Sara Delgado — Inter Panama CF
  4. Yanelis Santos — Liga Provincial de Bocas del Toro
  5. Chanday Mapp — Academia Josselyn Montilla
  6. Lucia Caicedo — Inter Panama CF
  7. Yaisbely Montes — CD Origen
  8. Sasha Aizpurua — Inter Panama CF
  9. Sheris Gutierrez — Fénix FC
  10. Anna Melissa Torres — USA
  11. Eileen Cruz — Inter Panama CF
  12. Jimena Chue — Inter Panama CF
  13. Nathaly Romero — Suarez Academy
  14. Natasha Bello — Umecit FC
  15. Yahelis Samaniego — CD Origen
  16. Vera Lucia — CD Plaza Amador
  17. Alexandra Moscoso — Suarez Academy
  18. Camila Diaz — Inter Panama CF
  19. Elaine Brin — Inter Panama CF
  20. Gabriela Rodriguez — CD Plaza Amador
  21. Yohanis Batista — Umecit FC
  22. Yicerova Bryan — Academia Josselyn Montilla
  23. Reyshell Mitchell — Inter Panama CF
  24. Natalia Parada — Suarez Academy
  25. SofÍa Rodriguez — Inter Panama CF
  26. Daisy Bracho — Academia Josselyn Montilla
  27. Sonia Rodriguez — Santa Fe FC
  28. Lia Montenegro (invitada) — Inter Panama CF
  29. Andrea González – Inter Panama CF

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SUB-20

  1. Elsa Grant — CD Origen
  2. Nicolette Mas — Umecit FC
  3. Brianna Berbey — Umecit FC
  4. Cristabella Rios — Umecit FC
  5. Julianna Alvarado — Inter Panama CF
  6. Analia Arosemena — Umecit FC
  7. Guillehely Distancia — Umecit FC
  8. Hilary Pineda — Tevi Cocle FC
  9. Jozuanys Santos — Umecit FC
  10. Ana Belisa — Inter Panama CF
  11. Alexa Ortega — Inter Panama CF
  12. Sofia Gamecho — CD Plaza Amador
  13. Alison Onodera — CD Origen
  14. Ruth Antioco — Santa Fe FC
  15. Naomi Zafrani — Inter Panama CF
  16. Jayreth Toribio — Inter Panama CF
  17. Shaday Mow — CD Origen
  18. Kelly Zapata — CD Origen

Información de FPF

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