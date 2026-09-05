Panamá Femenina Sub-17 y Sub-20 entran en un nuevo microciclo
Ambas selecciones trabajan de forma conjunta para sus compromisos internacionales de finales de este año.
Panamá/Bajo la dirección técnica de Gerard Aubí, las selecciones juveniles femeninas Sub-17 y Sub-20 cumplen un nuevo microciclo de entrenamientos entre el 4 y 7 de septiembre, como parte del proceso de preparación de cara a los Torneos UNCAF que ambas categorías disputarán a finales de año.
Por segundo microciclo consecutivo, el cuerpo técnico trabajará de manera conjunta con futbolistas Sub-17 y Sub-20, permitiendo contar con un mayor volumen de jugadoras en cada sesión.
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Los entrenamientos se desarrollan en el Mañanitas Country Club y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.
La Sub-20 disputará su Torneo UNCAF en Panamá del 9 al 15 de noviembre, mientras que la Sub-17 tendrá su competencia del 8 al 14 de diciembre en El Salvador.
Este nuevo microciclo forma parte del seguimiento y evaluación constante de las jugadoras que vienen siendo consideradas para ambos procesos juveniles femeninos.
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Convocadas
SUB-17
- Camila Aparicio — Inter Panama CF
- Dafne Pinzon — Suarez Academy
- Sara Delgado — Inter Panama CF
- Yanelis Santos — Liga Provincial de Bocas del Toro
- Chanday Mapp — Academia Josselyn Montilla
- Lucia Caicedo — Inter Panama CF
- Yaisbely Montes — CD Origen
- Sasha Aizpurua — Inter Panama CF
- Sheris Gutierrez — Fénix FC
- Anna Melissa Torres — USA
- Eileen Cruz — Inter Panama CF
- Jimena Chue — Inter Panama CF
- Nathaly Romero — Suarez Academy
- Natasha Bello — Umecit FC
- Yahelis Samaniego — CD Origen
- Vera Lucia — CD Plaza Amador
- Alexandra Moscoso — Suarez Academy
- Camila Diaz — Inter Panama CF
- Elaine Brin — Inter Panama CF
- Gabriela Rodriguez — CD Plaza Amador
- Yohanis Batista — Umecit FC
- Yicerova Bryan — Academia Josselyn Montilla
- Reyshell Mitchell — Inter Panama CF
- Natalia Parada — Suarez Academy
- SofÍa Rodriguez — Inter Panama CF
- Daisy Bracho — Academia Josselyn Montilla
- Sonia Rodriguez — Santa Fe FC
- Lia Montenegro (invitada) — Inter Panama CF
- Andrea González – Inter Panama CF
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SUB-20
- Elsa Grant — CD Origen
- Nicolette Mas — Umecit FC
- Brianna Berbey — Umecit FC
- Cristabella Rios — Umecit FC
- Julianna Alvarado — Inter Panama CF
- Analia Arosemena — Umecit FC
- Guillehely Distancia — Umecit FC
- Hilary Pineda — Tevi Cocle FC
- Jozuanys Santos — Umecit FC
- Ana Belisa — Inter Panama CF
- Alexa Ortega — Inter Panama CF
- Sofia Gamecho — CD Plaza Amador
- Alison Onodera — CD Origen
- Ruth Antioco — Santa Fe FC
- Naomi Zafrani — Inter Panama CF
- Jayreth Toribio — Inter Panama CF
- Shaday Mow — CD Origen
- Kelly Zapata — CD Origen
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