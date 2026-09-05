Panamá Femenina Sub-17 y Sub-20 entran en un nuevo microciclo

Ambas selecciones trabajan de forma conjunta para sus compromisos internacionales de finales de este año.

Panamá/Bajo la dirección técnica de Gerard Aubí, las selecciones juveniles femeninas Sub-17 y Sub-20 cumplen un nuevo microciclo de entrenamientos entre el 4 y 7 de septiembre, como parte del proceso de preparación de cara a los Torneos UNCAF que ambas categorías disputarán a finales de año.

Por segundo microciclo consecutivo, el cuerpo técnico trabajará de manera conjunta con futbolistas Sub-17 y Sub-20, permitiendo contar con un mayor volumen de jugadoras en cada sesión.

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Los entrenamientos se desarrollan en el Mañanitas Country Club y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.

La Sub-20 disputará su Torneo UNCAF en Panamá del 9 al 15 de noviembre, mientras que la Sub-17 tendrá su competencia del 8 al 14 de diciembre en El Salvador.

Este nuevo microciclo forma parte del seguimiento y evaluación constante de las jugadoras que vienen siendo consideradas para ambos procesos juveniles femeninos.

Convocadas

SUB-17

Camila Aparicio — Inter Panama CF Dafne Pinzon — Suarez Academy Sara Delgado — Inter Panama CF Yanelis Santos — Liga Provincial de Bocas del Toro Chanday Mapp — Academia Josselyn Montilla Lucia Caicedo — Inter Panama CF Yaisbely Montes — CD Origen Sasha Aizpurua — Inter Panama CF Sheris Gutierrez — Fénix FC Anna Melissa Torres — USA Eileen Cruz — Inter Panama CF Jimena Chue — Inter Panama CF Nathaly Romero — Suarez Academy Natasha Bello — Umecit FC Yahelis Samaniego — CD Origen Vera Lucia — CD Plaza Amador Alexandra Moscoso — Suarez Academy Camila Diaz — Inter Panama CF Elaine Brin — Inter Panama CF Gabriela Rodriguez — CD Plaza Amador Yohanis Batista — Umecit FC Yicerova Bryan — Academia Josselyn Montilla Reyshell Mitchell — Inter Panama CF Natalia Parada — Suarez Academy SofÍa Rodriguez — Inter Panama CF Daisy Bracho — Academia Josselyn Montilla Sonia Rodriguez — Santa Fe FC Lia Montenegro (invitada) — Inter Panama CF Andrea González – Inter Panama CF

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SUB-20

Elsa Grant — CD Origen Nicolette Mas — Umecit FC Brianna Berbey — Umecit FC Cristabella Rios — Umecit FC Julianna Alvarado — Inter Panama CF Analia Arosemena — Umecit FC Guillehely Distancia — Umecit FC Hilary Pineda — Tevi Cocle FC Jozuanys Santos — Umecit FC Ana Belisa — Inter Panama CF Alexa Ortega — Inter Panama CF Sofia Gamecho — CD Plaza Amador Alison Onodera — CD Origen Ruth Antioco — Santa Fe FC Naomi Zafrani — Inter Panama CF Jayreth Toribio — Inter Panama CF Shaday Mow — CD Origen Kelly Zapata — CD Origen

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