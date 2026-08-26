Panamá vs Nueva Zelanda | Confirmados partidos amistosos de la selección femenina canalera

Panamá jugará ante Nueva Zelanda en la Fecha FIFA de octubre en el Estadio Rommel Fernández.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá afrontará una prueba de alto nivel en la ventana internacional del mes de octubre.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció oficialmente que el conjunto nacional disputará dos partidos amistosos internacionales ante su similar de Nueva Zelanda, los días 10 y 13 de octubre de 2026, en el césped del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá.

Estos compromisos, enmarcados dentro de la Copa Tigo, representarán la última prueba de fuego para las dirigidas por la entrenadora española María Antonia «Toña» Is antes de disputar el trascendental choque eliminatorio de noviembre.

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Preparación definitiva rumbo al Mundial Brasil 2027 y Los Ángeles 2028

La serie de amistosos ante la escuadra neozelandesa servirá como plataforma de preparación final previa a la instancia decisiva de la eliminatoria mundialista. En el mes de noviembre, la Selección Femenina se medirá en un duelo clave frente a Canadá, donde buscará un triunfo histórico que le otorgue la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras haber disputado dos partidos de fogueo internacional ante Jamaica durante el mes de junio, la estratega «Toña» Is aprovechará esta Fecha FIFA en casa para afinar el funcionamiento táctico, consolidar el bloque defensivo y definir el once titular que buscará el boleto mundialista.

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Histórico inédito ante Nueva Zelanda

El cruce entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda marcará un hito para el balompié nacional, ya que será la primera vez en la historia que ambos representativos se enfrenten en la categoría absoluta. El cuadro oceánico se caracteriza por un fútbol físico y de amplio recorrido internacional, exigiendo la mejor versión del plantel canalero ante su afición.

Calendario de partidos: Copa Tigo en el Rommel Fernández

Los dos encuentros internacionales se llevarán a cabo en el coloso de Juan Díaz con los siguientes horarios programados:

Primer partido: Sábado 10 de octubre de 2026 – 4:00 p.m. (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez)

Sábado 10 de octubre de 2026 – 4:00 p.m. (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez) Segundo partido: Martes 13 de octubre de 2026 – 7:30 p.m. (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez)

La FEPAFUT anunció que en los próximos días estará revelando todos los detalles logísticos, así como los precios y puntos de venta para la boletería de ambos compromisos.

Con información de FPF

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