Mundial Femenino Sub-20 2026 resultados| Polonia y Brasil arrancan el torneo con fuerza

Polonia/La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 arrancó con dos emocionantes partidos este sábado, Polonia celebró la victoria ante Argentina gracias a dos anotaciones en la primera parte.

Mientras que Brasil dejó claro su potencial con una sólida segunda parte, en la que se impuso a una tenaz selección de Tanzania. Evelin impulsó a las campeonas sudamericanas con dos goles.

Te puede interesar: Panamá vs Nueva Zelanda | Confirmados partidos amistosos de la selección femenina canalera

Polonia 3-0 Argentina

La anfitriona Polonia tuvo un debut perfecto en el Grupo A de la Copa Mundial Femenina Sub-20 con una contundente victoria sobre Argentina ante un público entusiasta en Katowice.

Las sudamericanas dominaron el arranque, pero Polonia aprovechó su oportunidad. Se adelantaron en el marcador cuando un peligroso disparo de Lena Swirska fue desviado hacia Zwiazek, quien remató a puerta con facilidad. Zwiazek, exnadadora profesional, es una de las numerosas estrellas polacas que participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024.

Las anfitrionas ampliaron la ventaja cuando minutos después con un autogol de Paz tras un tiro de esquina cobrado por Zofia Pagowska. Las polacas mantuvieron cómodamente el resultado y Maja Zielinka puso la cereza en el pastel con el tercer gol en tiempo agregado.

Declaraciones

"Creo que estuvimos a la altura de lo que exigía el partido. Quizá el marcador es un poco engañoso. Especialmente en el primer tiempo, creo que incluso fuimos mejores que ellas. Pero así es el fútbol. Cuando generas ocasiones, tienes que aprovecharlas, porque si no lo haces, así es como te castigan a este nivel. Esto apenas comienza y todavía quedan varios partidos por jugar. Por ahora, vamos a despejarnos y descansar. Mañana pondremos toda nuestra atención en Benín". Agustina Maldonado, capitana de Argentina

"Tenemos que rescatar lo positivo de este partido y trabajar en lo negativo. Hubo muchas cosas negativas, para ser sincero. Aunque, al mismo tiempo, nos marcaron dos goles en el espacio de un minuto que salieron completamente de la nada. No sé si esa es la forma correcta de describirlo, pero sentí que esos goles pertenecían a otro partido. Creo que definitivamente tenemos que mejorar nuestra definición para aprovechar mejor las ocasiones que generamos". Christian Meloni, entrenador de Argentina

"Para nosotras, el primer partido siempre es el más importante. Creemos que, si ganamos el primer encuentro, las cosas automáticamente irán mejor en la siguiente fase. Y, por supuesto, confiamos en que podemos avanzar de la fase de grupos y luchar por las medallas. Lo que más me gustó fue que fuimos un equipo dentro de la cancha, y realmente se pudo ver. Todas lucharon y sabíamos que cada una iba a ayudar a las demás. Por eso estoy realmente orgullosa de mi equipo". Zuzanna Witek, capitana de Polonia

"Es una gran alegría y un honor jugar para la selección de Polonia. Es muy importante para nosotras porque este partido puede ayudarnos a subir en la clasificación, y es fantástico poder jugar en Polonia. Mi expectativa era ganar el primer partido y después los dos siguientes para avanzar de la fase de grupos. Y la primera parte ya se cumplió, estamos muy felices". Oliwia Zwiazek, anotadora de Polonia.

Te puede interesar: Jennisín Rosanía| Panameña sube a la cima del ranking mundial overall de la IBJJF

Brasil 4-1 Tanzania

Brasil abrió el torneo con una victoria ante Tanzania en un partido del Grupo B realizado en Bielsko-Biała. Las brasileñas pegaron primero, Tanzania no logró despejar un tiro libre, lo que permitió a Thaynara rematar de derecha hacia la portería. Tanzania resistió y consiguió el empate gracias a un penal convertido por Gerald, después de que Sofia Couto la derribó dentro del área de Brasil.

Brasil recuperó definitivamente la ventaja en la segunda mitad, gracias a Evelin, quien dejó atrás a una defensora y definió de zurda. Poco después volvió a aparecer con otro potente remate desde el costado izquierdo para ampliar la ventaja brasileña.

La jornada terminó con un toque de brillantez para las sudamericanas, un espectacular tiro libre de Vitorinha se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería.

Te puede interesar: Presidente de FEPABA responde a las preguntas del panel de TVMAX Deportes

Declaraciones

"Es muy importante dar otro pequeño paso. Estoy muy contenta con nuestro primer partido y de haber podido ayudar al equipo con un doblete. Nuestro ritmo bajó un poco durante el primer tiempo, pero hablamos con la entrenadora Camilla en el descanso y mejoramos nuestra concentración para la segunda mitad". Evelin, anotadora de Brasil

"Primero que nada, no estoy triste porque este fue nuestro primer partido del torneo. Nuestras jugadoras perdieron confianza después del segundo y tercer gol de Brasil, pero, en general, hicimos lo suficiente en este primer partido y espero que podamos corregir nuestros errores y quizá regresar mucho mejor. Winfrida hizo un muy buen trabajo. Provocó el penal y marcó el primer gol de Tanzania en la historia del torneo. Es un buen momento para ella y para el equipo. Es bueno para el equipo haber marcado el primer gol en este torneo. Vamos a corregir algunos errores defensivos y espero que podamos volver a marcar en el segundo partido". Bakari Shime, director técnico de Tanzania

Otros resultados

México 2-2 Benin (Grupo A)

Canadá 1-1 Inglaterra (Grupo B)

Información de FIFA