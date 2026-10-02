Panamá Sub-17 está en casa tras una serie de partidos amistosos en España

El Mundial Sub-17 Catar 2026 se reaizará del 19 de noviembre al 13 de diciembrw

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá regresó al país luego de completar su gira de preparación en España, donde disputó tres partidos amistosos internacionales con saldo de dos victorias y un empate.

El equipo, dirigido por Felipe Baloy, cumplió así una nueva etapa de preparación de cara a la Copa del Mundo Sub-17, torneo que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

A su llegada a Panamá, el jugador Estevis López destacó el trabajo realizado durante la gira y el cumplimiento de los objetivos trazados por el cuerpo técnico.

“Le doy gracias a Dios primero que todo porque, como todo el mundo sabe, tuvimos una excelente gira, como lo teníamos planeado, por el trabajo que hemos hecho y la constancia”, manifestó López.

El futbolista también reconoció el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y sus familiares durante el proceso de preparación.

“Esto se lo agradezco también a los ‘profes’ y a nuestros familiares que están desde lejos apoyándonos”, añadió.

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La gira por territorio español formó parte de la etapa final de preparación de la selección panameña antes de su participación en el Mundial. En ella tenía programados los enfrentamientos contra las selecciones de Australia y Marruecos, que también estarán en la cita orbital, y un combinado local de categoría Sub-20.

Tras su regreso, el equipo continuará con los entrenamientos en Panamá, enfocado en afinar aspectos tácticos y físicos de cara al torneo.

En la fase de grupos, Panamá integra el Grupo A junto a Catar, Grecia y Egipto. El conjunto panameño debutará ante el anfitrión Catar el 19 de noviembre, enfrentará a Grecia el 22 y cerrará su participación en esta fase contra Egipto.

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