Selección femenina de Panamá: conoce dónde juegan nuestras guerreras

La entrenadora española Toña Is dio a conocer la nómina de 23 jugadoras que enfrentarán a Nueva Zelanda los días 10 y 13 de octubre, con la mira puesta en el duelo ante Canadá.

Panamá/Los dos amistosos se disputarán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Más allá del resultado, la convocatoria confirma que el talento de la selección femenina está repartido en distintas ligas del mundo y también en el campeonato local.

El talento panameño en el exterior

Doce de las convocadas compiten fuera del país:

Hilary Jaén milita en el Slavia Praga (República Checa).

milita en el Slavia Praga (República Checa). Wendy Natis juega en el Kolbotn IL (Noruega).

juega en el Kolbotn IL (Noruega). Carina Baltrip Reyes defiende al Olympique de Marsella (Francia).

defiende al Olympique de Marsella (Francia). Noemí Potier juega con el Nantes FC (Francia).

juega con el Nantes FC (Francia). Katherine Parris actúa en el Racing Power (Portugal).

actúa en el Racing Power (Portugal). Katherine Castillo forma parte del CA San Lorenzo (Argentina).

forma parte del CA San Lorenzo (Argentina). Karla Riley juega con la U de Chile.

juega con la U de Chile. Aldrith Quintero milita en el Kiryat Gat (Israel).

milita en el Kiryat Gat (Israel). Ericka Araúz juega en UNIFUT (Guatemala).

juega en UNIFUT (Guatemala). Riley Tanner está en el Sydney FC (Australia).

está en el Sydney FC (Australia). Sherline King representa a Oklahoma State (Estados Unidos).

representa a Oklahoma State (Estados Unidos). Ana Quintero juega con la Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos).

La base local

Once jugadoras provienen del fútbol panameño, con cuatro clubes representados:

CD Origen: Yamileth Palacios, Rosario Vargas, Deysiré Salazar y Emily Cedeño.

Yamileth Palacios, Rosario Vargas, Deysiré Salazar y Emily Cedeño. UMECIT FC: Farissa Córdoba, Schiandra González y Analía Arosemena.

Farissa Córdoba, Schiandra González y Analía Arosemena. Inter Panamá CF: Yenith Bailey y Carmen Montenegro.

Yenith Bailey y Carmen Montenegro. Plaza Amador: Rebeca Espinosa y Shayari Camarena.

Con una mezcla de experiencia internacional y jugadoras de la liga local, Toña Is busca consolidar un grupo competitivo para los compromisos que vienen. La afición tendrá la oportunidad de ver en casa a sus guerreras, en una doble fecha que servirá de preparación para el reto ante Canadá.

El gran objetivo: el Campeonato Concacaf W 2026

La preparación de la sele tiene una meta clara. El Campeonato Concacaf W 2026 reunirá a las ocho mejores selecciones femeninas de la región: Estados Unidos y Canadá, los dos equipos mejor ubicados de Concacaf, junto a Costa Rica, El Salvador, Haití, Jamaica, México y Panamá, que aseguraron su boleto a través de las Clasificatorias Concacaf W 2025/26.

El torneo arrancará con los Cuartos de Final en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. El viernes jugarán Jamaica ante Costa Rica y el campeón defensor, Estados Unidos, frente a El Salvador. El sábado será el turno de Canadá contra Panamá y de México contra Haití.

Los cruces se definieron con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA de abril de 2026, con los equipos ordenados del 1 al 8 y el mejor clasificado enfrentando al de menor ranking en la ronda inicial.

Mucho en juego: Mundial y Juegos Olímpicos

Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las Semifinales del 1 de diciembre y clasificarán de forma automática a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Los cuatro equipos que pierdan pasarán a la ronda de Play-In el 2 de diciembre, donde se disputarán los dos cupos de Concacaf para el Torneo Clasificatorio rumbo al Mundial de 2027.

Después de las Semifinales, la competencia se trasladará al Shell Energy Stadium, en Houston, para la doble jornada del Partido por el Tercer Lugar y la Final, el sábado 5 de diciembre.

El torneo también repartirá los boletos de Concacaf a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los dos finalistas y el tercer lugar asegurarán su cupo en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. Si Estados Unidos, ya clasificado como país anfitrión según lo confirmado por la FIFA y el COI, termina entre los tres primeros, el último cupo olímpico de Concacaf pasará al cuarto lugar.

Estados Unidos llega como monarca vigente tras ganar el Campeonato Concacaf W 2022 en Monterrey, México, con un 1-0 sobre Canadá en la Final.

Calendario del Campeonato Concacaf W 2026

Horarios en ET (hora local del estadio entre paréntesis)

Cuartos de Final – Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, TX

Viernes 27 de noviembre

17:00 (16:00) – QF4: Jamaica vs. Costa Rica

20:30 (19:30) – QF1: Estados Unidos vs. El Salvador

Sábado 28 de noviembre

13:00 (12:00) – QF2: Canadá vs. Panamá

16:30 (15:30) – QF3: México vs. Haití

Semifinales – Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, TX

Martes 1 de diciembre

17:00 (16:00) – SF2: Ganador QF2 vs. Ganador QF3

20:30 (19:30) – SF1: Ganador QF1 vs. Ganador QF4

Play-In – Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, TX

Miércoles 2 de diciembre

13:00 (12:00) – PI1: Perdedor QF1 vs. Perdedor QF4

16:30 (15:30) – PI2: Perdedor QF2 vs. Perdedor QF3

Tercer Lugar y Final – Shell Energy Stadium, Houston, TX

Sábado 5 de diciembre

15:00 (14:00) – Tercer Lugar: Perdedor SF1 vs. Perdedor SF2

18:30 (17:30) – Final: Ganador SF1 vs. Ganador SF2.

Con infromación de Concacaf.