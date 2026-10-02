LPF Torneo Apertura 2026 resultado| UMECIT FC le da un golpe al San Francisco FC en inicio de la jornada 11

Sintoniza el partido CAI vs Árabe Unido, el domingo 4 de octubre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/UMECIT FC derrotó 1-0 a San Francisco FC este viernes, en el Estadio Rommel Fernández, por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El único tanto del encuentro llegó al minuto 29, cuando Alberto Saldaña marcó para UMECIT FC y puso el 1-0 que se mantendría hasta el final del partido.

San Francisco FC tuvo una mayor posesión del balón, con un 55%, frente al 45% de UMECIT FC. Sin embargo, el conjunto visitante generó más remates durante el encuentro.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Alianza FC doblega al CAI en el cierre de la jornada 10

UMECIT FC registró 8 remates totales, cuatro de ellos al arco, mientras que San Francisco FC contabilizó tres disparos, con uno dirigido a portería.

En los saques de esquina, ambos equipos terminaron con siete. San Francisco FC acumuló además cuatro fueras de juego, mientras que UMECIT FC no registró ninguno.

El partido también dejó un total de seis tarjetas amarillas, tres para cada equipo. Ninguno de los dos conjuntos recibió tarjeta roja.

Te puede interesar: LPF | La carrera por el capo goleador en la Liga Panameña de Fútbol está al rojo vivo

En cuanto a los ataques registrados, San Francisco FC terminó con 126, por 96 de UMECIT FC. En los saques de banda, el conjunto local tuvo 27 y el visitante 19, mientras que en los saques de puerta la cuenta fue de 9 para San Francisco FC y 6 para UMECIT FC.

Con el gol de Alberto Saldaña como diferencia, UMECIT FC aseguró el triunfo por 1-0 y sumó una importante victoria en la undécima jornada del Apertura 2026.

Te puede interesar: LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026