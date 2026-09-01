Enzo Fernández| Manchester City ficha al jugador mundialista argentino por una cifra récord

El traspaso será por cinco años y un monto por confirmar superior a los 160 millones de dólares.

Reino Unido/Fin al culebrón: el mediocampista argentino Enzo Fernández se unió al Manchester City hasta 2031 en una operación estelar, informó su nuevo club este martes, en el último día del mercado de fichajes del fútbol europeo.

El internacional albiceleste, de 25 años, termina así una etapa de tres años y medio en el Chelsea, que según la prensa recibirá por este traspaso 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares).

De confirmarse esa cantidad, se igualaría el récord de cuantía para una transferencia en la Premier League que estableció el año pasado el sueco Alexander Isak con su pase del Newcastle al Liverpool.

Es también la más alta del actual mercado, superando los 159 millones de dólares que el Chelsea pagó al Aston Villa por Morgan Rogers.

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- Anuncio tardío -

La operación de Enzo Fernández se esperaba en los últimos días y especialmente a lo largo de este martes, pero la oficialización se hizo esperar y no llegó hasta las 23h30 locales de Inglaterra (22h30 GMT), con el mercado ya con la persiana bajada media hora antes.

Fue entonces cuando el City publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que daba la bienvenida a "un nuevo argentino en el equipo".

En su página web se veía ya a un Enzo sonriente, bolígrafo en mano para plasmar su firma, en la sala de prensa del Etihad Stadium, su nueva casa.

"El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todo jugador quiere formar parte de un club así porque todo el mundo sabe lo bien gestionado que está el City", destacó el jugador, citado en el comunicado.

"No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club construido para el éxito", sentenció.

Instantes antes, Enzo Fernández había publicado en redes sociales un texto a modo de despedida del Chelsea.

"Querido Chelsea, quiero que sepas que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento", comenzó en esa carta de adiós a Stamford Bridge.

"La vida consiste en tomar decisiones y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles. He llegado a querer muchísimo a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón", apuntó.

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- Un equipo en reconstrucción -

En el City, Fernández refuerza la reconstrucción del centro del campo en la nueva era del equipo tras la salida del entrenador español Pep Guardiola.

El cuadro de Mánchester ha sumado recientemente en este mercado, por cantidades también descomunales, figuras como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders.

El argentino, uno de los capitanes del Chelsea, se unió al equipo londinense en enero de 2023 desde el Benfica portugués y participó en los títulos de los Blues en la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

Con Argentina, Enzo fue campeón del Mundial en 2022 y de la Copa América en 2024.

Estuvo este año en la final mundialista de la Albiceleste contra España, en la que fue expulsado antes de que su selección perdiera en la prórroga por 1-0.

- Abucheos en Stamford Bridge -

El culebrón sobre la salida o no de Enzo de su actual club fue uno de los más comentados del mercado europeo en los últimos meses.

El Chelsea llegó a suspenderlo dos encuentros a finales de la pasada campaña por plantear la duda sobre su futuro en el equipo.

En un amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad a mediados de agosto, Enzo fue abucheado por un sector de la hinchada de Stamford Bridge, que le reprochó ese deseo de abandonar la entidad.

El entrenador Xabi Alonso no le incluyó en su convocatoria en los dos últimos partidos de los Blues, ganados ante el Luton en la Copa de la Liga y contra el Brighton en la Premier League.