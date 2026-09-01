Gabriel Jesus| Barcelona encuentra la alternativa al no poder fichar a Julián Álvarez

El club azulgrana anunció la incorporación del delantero brasileño en medio de la situación que mantiene a Álvarez en las filas del Atlético de Madrid.

España/El Barcelona anunció este martes el fichaje del delantero brasileño del Arsenal Gabriel Jesus por tres temporadas, tras las dificultades para conseguir al argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez.

"El Arsenal y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero brasileño, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2029", informó el club azulgrana en un comunicado.

El Barcelona no precisa el monto de la operación, pero, según la prensa local, el club azulgrana pagará en torno a 10 millones de euros (11,5 millones de dólares) más variables por el delantero, que finalizaba contrato con el club inglés en junio de 2027.

"Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona", afirmó el brasileño este martes en su presentación como nuevo jugador azulgrana.

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El brasileño llega al Barça para reforzar la delantera del conjunto azulgrana tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres y la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez, su gran objetivo.

El equipo azulgrana ha esperado al último día de mercado, que cierra este martes a las 21H59 GMT de este martes, para fichar a un delantero tras apurar hasta el último momento por Julián Álvarez.

Aunque pareció considerar la posibilidad de cerrar el mercado sin fichar un aracante, finalmente el club azulgrana ha optado por hacerse con los servicios de Gabriel Jesus.

"No tenemos ninguna presión" por fichar, señalaba el domingo el entrenador del Barça, Hansi Flick, que se declaró contento con su plantilla, aunque admitiendo que seguían viendo posibilidades.

El brasileño, de 29 años, se presenta como una oportunidad para cubrir el '9' mientras se busca un delantero de garantías para el futuro.

- Trampolín a la Seleçao -

Gabriel Jesus llega al Barça tras dos temporadas lastrado por las lesiones, especialmente por una rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025.

La pasada temporada, en su vuelta tras esa dura lesión, Gabriel Jesus también vio bajar su protagonismo ante la competencia del alemán Kai Havertz y el sueco Viktor Gyokeres.

"Estoy muy bien físicamente. La rodilla ya no es un problema, me pasó hace un año y medio, me recuperé muy bien y volví a jugar muy bien para el Arsenal", explicó Gabriel Jesus, señalando que su falta de minutos en el Arsenal en la última temporada fue fruto de decisiones técnicas más que de problemas con su rodilla.

El delantero brasileño, aterriza en el Camp Nou tras marcar 32 goles y dar 22 asistencias en 123 partidos con el Arsenal, al que llegó procedente del Manchester City en 2022.

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Con el City, club al que llegó desde el Palmeiras, donde se formó, el atacante brasileño disputó 236 partidos en los que marcó 95 goles.

Internacional con la selección brasileña, con la que ganó la Copa América de 2019 y disputó los Mundiales de 2018 y 2022, su fichaje por el Barcelona se perfila como una posibilidad para relanzarse de cara a una Canarinha falta de 'nueves', como quedó demostrado en la última edición disputada en Norteamérica, para la que Gabriel Jesus no fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti.

El atacante ha jugado hasta ahora 64 partidos con la camiseta verdeamarelha, en los que ha anotado 64 goles, pero su última aparición con su país se remonta a la derrota contra Argentina (1-0) en las eliminatorias sudamericanas en noviembre de 2023.

Gabriel Jesus se convierte en el séptimo fichaje azulgrana en este mercado estival tras las llegadas de los delanteros inglés Anthony Gordon y alemán Karim Adeyemi, el extremo belga Jesse Bisiwu, el portugués Joao Cancelo, el portero croata Dominik Livakovic y el campeón del mundo español, Rodrigo Hernández 'Rodri'.