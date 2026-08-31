Barcelona vs Rayo Vallecano resultado| Azulgranas golean y trepan al comando de LaLiga

La tercera jornada en la liga española llegó a su fin con un despliegue de goles en el Camp Nou.

España/El Barcelona remontó y ganó 5-2 al Rayo Vallecano, este lunes en el partido que cerró la tercera fecha de LaLiga española, con sendos dobletes de Raphinha y de Lamine Yamal, que se reencontró así con el gol.

Un tanto de Sergio Camello adelantó al Rayo (12') en el Camp Nou, pero Raphinha empató (19') y Yamal dio la vuelta al partido (21') con su primera diana de este inicio de temporada.

Un autogol de Florian Lejeune (51) puso el 3-1, pero de nuevo Sergio Camello recortó distancias (59), antes de que Raphinha hiciera el 4-2 (71') y Yamal cerrara en el 90' un triunfo que devuelve al Barça el liderato liguero.

En el centro de los focos por su irregular inicio de temporada, Lamine Yamal sigue en trayectoria ascendente, en busca de su mejor versión.

"En los últimos partidos no había podido meter, pero ya ha demostrado la calidad que tiene", dijo su compañero Marc Bernal a DAZN.

El joven campeón del mundo con España ya había mostrado destellos de su gran calidad el jueves pasado en la victoria contra el Athletic Club y este lunes dio un paso más con su doblete en un partido que el Barça dominó.

El Rayo, que sigue sin conocer la victoria, logró adelantarse en un rápido contraataque de Álvaro García por la banda para poner un balón al área, donde Camello remató con un duro disparo, adelantando a los madrileños (12').

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- Reacción azulgrana -

La alegría les duró poco a los rayistas que pronto verían cómo el Barça daba la vuelta al encuentro en apenas dos minutos.

Raphinha, que volvió a ser el referente en ataque del Barça, aprovechó un balón filtrado al área para hacer el empate (19') bajo la mirada de su compatriota Gabriel Jesus, presente en la grada mientras espera a firmar por el Barça.

Apenas dos minutos después, Lamine Yamal recibió en el pico del área, se fue hacia dentro y soltó un disparo que se coló por la escuadra (21').

El Rayo salió mejor en la segunda parte, tratando de mantener más el balón, pero una gran arrancada de Anthony Gordon por la banda acabó con un balón al área, donde Lejeune tocó hacia su propia portería, poniendo el 3-1 para el Barça (51').

El extremo inglés, llegado en este mercado de inicio de curso, volvió a ser uno de los hombres más desequilibrantes con sus subidas por la banda y volvería a ser determinante en el último tanto de Raphinha.

El Barcelona parecía tener todo bajo control hasta que en un saque de esquina, volvió a aparecer Camello para rematar de cabeza y hacer el 3-2 provisional (59').

"Cuando estás 3-1 por delante, especialmente, en casa, tienes que controlar mejor el juego", dijo el técnico azulgrana, Hansi Flick a DAZN. "Tenemos la calidad para controlarlo", subrayó.

El tanto volvió a meter al Rayo en el partido al aprovechar unos momentos de desconcierto del Barça, que el técnico Hansi Flick remedió con la entrada de Rodri Hernández y Fermín López.

- Otra vez Raphina y Lamine -

El Barça se recuperó y volvió a echarse sobre la portería del Rayo hasta que Gordon se metió en el área dejando de tacón para Raphinha, que remató poniendo el 4-2 (71'), mientras Lamine repitió sobre la campana para cerrar el partido (90').

El doblete del brasileño le pone en cabeza de los goleadores ligueros con 5 goles, uno más que el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, que acumula cuatro.

Raphinha acabaría saliendo del campo en el 86, ovacionado por el público, para dar los primeros minutos en liga del joven internacional egipcio Hamza Abdel Karim.

La victoria azulgrana deja al Barça líder de LaLiga, empatado con el Real Madrid, pero con mejor diferencia de goles.

En el otro partido del día, Osasuna ganó 1-0 al Getafe con un tanto de penal de Budimir (45').

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