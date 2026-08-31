Béisbol U23 2026 calendario| Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente: ¿Cuándo y dónde se realizarán los juegos de la final del campeonato nacional?

La tercera versión del torneo, para peloteros de hasta 23 años de edad, entra en su instancia definitiva.

Panamá/El III Campeonato Nacional de Béisbol U23 está por llegar a su desenlace. El certamen inició con seis equipos y ahora quedan dos. Panamá Oeste y Chiriquí Occidente son esos conjuntos y se disponen a disputar una serie final inédita.

Al ser la primera ocasión que ambos conjuntos acceden a esta instancia, esto garantiza que el torneo tendrá un nuevo campeón. El camino para que ambos colectivos lleguen a la final tiene contrastes. Mientras que el conjunto occidental estuvo entre los primeros lugares de la tabla de posiciones durante la etapa regular, el elenco del West batalló para superar esa fase.

Chiriquí Occidente terminó la ronda preliminar con récord de 10 triunfos y cuatro derrotas. En las semifinales se impuso a Coclé en dos partidos de forma contundente; el primero lo ganó por marcador de 10 carreras a 1 y el segundo por blanqueada de 5 a 0.

Por su parte, Panamá Oeste finalizó la fase regular con marca de cinco victorias y ocho descalabros que le dejaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Luego jugó las semifinales ante Panamá Metro al que superó en dos partidos con marcadores ajustados. En el primero salió airoso por 2 carreras a 1 y el segundo lo ganó en 11 episodios por marcador de 4 a 3.

La serie final está pactada al ganador de tres de un límite de cinco juegos.

Según lo anunciado Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), la serie iniciará el martes 1 de septiembre en el estadio Kenny Serracín de David donde los occidentales jugarán como local. Posteriormente los dos equipos se trasladarán a la Academia Mariano Rivera de La Chorrera para continuar la serie. Los 'Vaqueros' jugarán los partidos tres y cuatro como local, de ser necesario un quinto encuentro, Occidente será el 'home team'.

Todos los partidos de la final están programados para iniciar a las 7:00 p.m. El calendario completo es el siguiente:

Martes 1 de septiembre de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín)

: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 2 de septiembre de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín)

: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Kenny Serracín) Viernes 4 de septiembre de 2026 : Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

: Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Sábado 5 de septiembre de 2026 : Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) *

: Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Lunes 7 de septiembre de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Mariano Rivera)*

*: en caso de ser necesario

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