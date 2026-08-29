Béisbol U23 2026 resultado - semifinales| Chiriquí Occidente barre a Coclé y va a la final del campeonato nacional

Los occidentales y los coclesanos midieron fuerzas en el segundo partido de una serie semifinal pactada al ganador de dos de un límite de tres juegos.

Panamá/Chiriquí Occidente se convirtió este sábado en el primer equipo clasificado a la final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 al vencer a Coclé, por 5 carreras a 0, en el segundo partido de la serie semifinal entre ambos conjuntos que se realizó en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

El juego estuvo sin anotaciones en los tres primeros episodios hasta que los occidentales abrieron la pizarra con dos anotaciones en la cuarta entrada.

Después la diferencia se amplió con una anotación en el sexto episodio, una más en el séptimo y otra en el noveno.

Alaín Pérez fue el lanzador ganador al tolerar cinco imparables con un ponche y dos bases por bolas en tres entradas y un tercio.

La derrota fue para Eward Rodríguez quien permitió tres inatrapables y dos anotaciones en tres episodios.

Andrés Araúz conectó dos hits en tres turnos con dos carreras anotadas y una empujada por el elenco occidental. Jorge Rodríguez de 4-3 con una anotada y una remolcada y Jael Escobar de 5-3.

Por Coclé, Joaquín Gamba de 4-3. Ricardo Acosta de 4-2 y Jorge García de 3-1.

Con este resultado, Chiriquí Occidente gana la serie con récord de dos victorias sin derrotas. Esto le permite avanzar a la serie final donde enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre Panamá Oeste y Panamá Metro.

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