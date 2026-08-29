MLB resultados| José 'Chema' Caballero presente en primer juego de doble cartelera entre Yankees y Medias Rojas
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Panamá/José 'Chema' Caballero jugó en la tercera base durante el partido que disputaron este sábado, en horas de la tarde, los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Caballero conectó un hit en dos turnos en ese partido que los Yankees perdieron ante los Medias Rojas por marcador de 6 carreras por 0. Con ese desempeño puso su promedio de bateo en .233.
Este fue el primer juego de una doble cartelera entre ambos equipos en el Yankee Stadium. El encuentro estaba pendiente por realizarse del pasado 6 de junio cuando fue pospuesto.
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En blanco
Iván Herrera jugó en el encuentro que esta tarde disputaron los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh.
El oriundo de la provincia de Panamá Oeste no conectó inatrapables en tres oprtunidades como bateador designado por los Cardenales que perdieron ante los Piratas por pizarra de 6 por 2.
Luego de esta actuación, Herrera registra un promedio de bateo de .242.