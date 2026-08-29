MLB noticias| Edmundo Sosa: el panameño impacta con 'grand slam' histórico en rol de emergente

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Estados Unidos/Bryson Stott permaneció en la primera base, mirando hacia el jardín derecho con incredulidad.

Creía haber conectado un jonrón de tres carreras que daría la ventaja a su equipo en la parte alta de la novena entrada. En cambio, vio cómo el jardinero derecho de los Angelinos, Wade Meckler, saltaba la verja para realizar una atrapada que evitaba un posible jonrón decisivo.

Stott volvió a mirar mientras caminaba lentamente hacia el dugout. Se detuvo justo antes de bajar las escaleras y echó otro vistazo al campo para asegurarse de que Meckler realmente había atrapado la pelota.

Así fue. Resultó que no importó.

Dos bateadores más tarde, el panameño Edmundo Sosa conectó un grand slam como emergente —colocando la bola fuera del alcance del jardinero central Mike Trout— para guiar a los Phillies a una victoria de 5-3. Fue su segunda remontada espectacular en la novena entrada en menos de una semana, tras haber superado un déficit de 4-0 el domingo contra los Cardenales.

Sosa se convirtió en el primer jugador de los Phillies en conectar un grand slam que da la ventaja en la novena entrada desde el jonrón para ganar el partido de Bryce Harper contra los Cachorros el 15 de agosto de 2019. Sosa es el primero en lograrlo con dos outs desde Shane Victorino, el 24 de abril de 2009.

Pero lo que hizo Sosa es aún más inusual.

Sosa se unió al puertorriqueño Ozzie Virgil Jr. como los únicos jugadores de los Phillies registrados (desde al menos 1910) en conectar un grand slam como emergente para tomar la ventaja mientras el equipo perdía en la novena entrada. Virgil lo hizo contra los Gigantes el 2 de septiembre de 1983, en el Veterans Stadium.

La hazaña de Sosa ayudó a borrar lo que, por lo demás, había sido una noche para el olvido de la ofensiva de los Phillies. También fue posible gracias a la capacidad del lanzador abridor Andrew Painterpara enderezarse tras otra primera entrada desastrosa.

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Painter se vio abajo 3-0 en una primera entrada caótica que incluyó dos bases por bolas y un par de lanzamientos descontrolados que permitieron carreras. Sin embargo, comenzando con los dos últimos bateadores de ese primer episodio, retiró a 15 bateadores consecutivos —la mejor racha de su carrera— y no permitió ningún otro hit después del primero. Se enfrentó al mínimo de 17 bateadores durante sus últimas cinco entradas y dos tercios de labor.

Esta última victoria tras remontar permitió a los Phillies (75-60) sacar una ventaja de tres juegos sobre los Padres (72-63) en la lucha por el segundo puesto de Comodín de la Liga Nacional. Asimismo, mantienen una diferencia de tres juegos y medio respecto a los D-backs (71-64), el primer equipo que se encuentra fuera de los puestos de clasificación. Los Filis se mantuvieron a cinco juegos de distancia de los Bravos (80-55) en la División Este de la Liga Nacional.

Paul Casella (MLB.com)