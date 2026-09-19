MLB resultados| Edmundo Sosa tuvo un juego redondo a la ofensiva, con su octavo jonrón incluido

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Panamá/El pelotero panameño Edmundo Sosa tuvo una jornada productiva a la ofensiva por los Phillies de Filadelfia que enfrentaron a los Mets de Nueva York en la jornada del 18 de septiembre de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Sosa conectó tres imparables en tres turnos, entre ellos su octavo cuadrangular de la temporada, anotó dos carreras y empujó una en ese partido que los Phillies perdieron por marcador de 3 por 6.

El capitalino defendió el jardín izquierdo y puso su promedio de bateo de la campaña en .249.

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Apertura efímera

Por su parte, el también panameño Daniel Espino abrió el segundo partido de su carrera como lanzador en la 'Gran Carpa' con los Guardianes de Cleveland que enfrentaron a los Atléticos.

El lanzador capitalino estuvo un episodio en el montículo, permitió un inatraple y tres carreras, diio un ponche y tres bases por bolas. Ese incogible fue un cuadrangular productor de tres anotaciones de Zack Gelof.

Espino bajó del montículo y se fue sin decisión del encuentro que los Guardianes ganaron por 5 carreras a 3. Su efectividad es de 4.73 en la campaña.

Sacan la cara

Iván Herrera empujó la única carrera que los Cardenales de San Luis anotaron en el partido que perdieron ante los Nacionales de Washington por 9 a 1.

Se jugaba la parte baja del octavo episodio cuando Herrera es puesto out en la primera base, tras pegar una roleta en dirección a la tercera almohadilla. Eso lo aprovechó Nathan Church para anotar por el equipo de San Luis.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste se fue de 4-1 con una carrera impulsada.

Su compatriota y compañero de equipo, Leonardo Bernal, bateó de 4-3.

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