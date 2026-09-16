MLB resultados| Conoce la labor de los peloteros panameños en la jornada del 15 de septiembre de las Grandes Ligas

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Panamá/La jornada del martes 15 de septiembre de 2026, en el béisbol de las Grandes Ligas, tuvo la participación de cuatro peloteros panameños, cuyas actuaciones las repasamos a continuación.

El santeño José 'Chema' Caballero conectó um imparable en cinco turnos, empujó una carrera en el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Mellizos de Minnesota, por 8 a 1..

Caballero jugó en la tercera base y puso su promedio de bateo en .234.

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Además el también santeño Miguel Amaya no conectó de imparable en un turno y empujó una carrera en el partido que los Cachorros de Chicago perdieron ante los Bravos de Atlanta por 6 carreras a 3.

Amaya pegó un elevado de sacrificio, en la parte baja del cuarto episodo para remolcar la que fue la tercera anotación de los Cachorros.

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Por su parte, Iván Herrera y Leonardo Bernal jugaron en el encuentro protagonizado por los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.

Herrera se desempeñó como bateador designado, no pegó inatrapables en dos turnos y recibió un ponche. En tanto Bernal, quien estuvo detrás del 'home plate' como receptor, se fue en blanco en cuatro oportunidades.

Los Cardenales se llevaron la derrota por pizarra de 3 carreras por 10.

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