MLB Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego | Alineaciones confirmadas juego 3 Serie Divisional

¡HOY! Cerveceros vs Padres, juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, a las 8:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee buscan barrer la Serie de División de la Liga Nacional (NLDS) tras tomar ventaja de 2-0, mientras que los Padres de San Diego saltan al terreno con la obligación de ganar en casa para evitar la eliminación.

De cara a este crucial Juego 3 en San Diego, se han hecho públicos los lineups oficiales y la rotación de abridores para el compromiso.

Alineación proyectada de los Cerveceros de Milwaukee

La escuadra visitante presenta el siguiente orden al bate:

Jackson Chourio (Jardinero izquierdo, LF) Brice Turang (Segunda base, 2B) Jake Bauers (Primera base, 1B) William Contreras (Receptor, C) Garrett Mitchell (Jardinero central, CF) Christian Yelich (Bateador designado, DH) Sal Frelick (Jardinero derecho, RF) Cooper Pratt (Campocorto, SS) David Hamilton (Tercera base, 3B)

Alineación proyectada de los Padres de San Diego

Obligados a reaccionar ante su afición, los frailes salen con la siguiente combinación ofensiva:

Fernando Tatis Jr. (Jardinero derecho, RF) Jackson Merrill (Jardinero central, CF) Manny Machado (Tercera base, 3B) Ty France (Primera base, 1B) Ethan Salas (Receptor, C) Gavin Sheets (Bateador designado, DH) Xander Bogaerts (Campocorto, SS) Dustin Harris (Jardinero izquierdo, LF) Jake Cronenworth (Segunda base, 2B)

Duelo de lanzadores abridores