MLB Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego | Alineaciones confirmadas juego 3 Serie Divisional
¡HOY! Cerveceros vs Padres, juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, a las 8:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee buscan barrer la Serie de División de la Liga Nacional (NLDS) tras tomar ventaja de 2-0, mientras que los Padres de San Diego saltan al terreno con la obligación de ganar en casa para evitar la eliminación.
De cara a este crucial Juego 3 en San Diego, se han hecho públicos los lineups oficiales y la rotación de abridores para el compromiso.
Alineación proyectada de los Cerveceros de Milwaukee
La escuadra visitante presenta el siguiente orden al bate:
- Jackson Chourio (Jardinero izquierdo, LF)
- Brice Turang (Segunda base, 2B)
- Jake Bauers (Primera base, 1B)
- William Contreras (Receptor, C)
- Garrett Mitchell (Jardinero central, CF)
- Christian Yelich (Bateador designado, DH)
- Sal Frelick (Jardinero derecho, RF)
- Cooper Pratt (Campocorto, SS)
- David Hamilton (Tercera base, 3B)
Alineación proyectada de los Padres de San Diego
Obligados a reaccionar ante su afición, los frailes salen con la siguiente combinación ofensiva:
- Fernando Tatis Jr. (Jardinero derecho, RF)
- Jackson Merrill (Jardinero central, CF)
- Manny Machado (Tercera base, 3B)
- Ty France (Primera base, 1B)
- Ethan Salas (Receptor, C)
- Gavin Sheets (Bateador designado, DH)
- Xander Bogaerts (Campocorto, SS)
- Dustin Harris (Jardinero izquierdo, LF)
- Jake Cronenworth (Segunda base, 2B)
Duelo de lanzadores abridores
- Cerveceros: El diestro Dustin May toma la pelota por Milwaukee, amparado en una efectividad de 3.14 de por vida ante la ofensiva de San Diego.
- Padres: El diestro Nick Pivetta será el encargado de mantener con vida a los locales, tras registrar una efectividad de 1.64 en sus últimas cinco aperturas desde septiembre.