MLB resultados| Yankees pegan primero ante Medias Rojas. José 'Chema' Caballero tuvo acción

Sintoniza el partido Dodgers vs Tigres el domingo 30 de agosto a las 12:40 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston reanudaron su histórica rivalidad este viernes en el primero de una serie de tres juegos que disputarán este fin de semana en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Un cuadrangular solitario de Paul Goldschmidt, en la parte baja del tercer episodio, bastó para que los Yankees salieran del Yankee Stadium con la victoria por 1 carrera a 0.

Cam Schlittler fue el lanzador ganador tras una apertura de cinco entradas y dos tercios en los que permitió dos hits, dio ocho ponches y cinco bases por bolas. En tanto que David Bernard se apuntó su salvamento 31 de la campaña.

En ese partido, el pelotero panameño José 'Chema' Caballero defendió la tercera base y fue el octavo bateador en la alineación del equipo neoyorquino. Se fue en blanco en tres turnos y puso su promedio de bateo en .232.

Te puede interesar: MLB noticias| Medias Rojas encuentran en un personaje de videojuegos a su amuleto de la suerte

Jugó en dos posiciones

El también panameño Leonardo Jiménez tuvo participación por los Marlins de Miami en el juego que realizaron ante los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

Jiménez no conectó hits en tres oportunidades, recibió un ponche y una base por bola en ese juego que los Marlins perdieron por pizarra de 2 carreras a 9.

El oriundo de la provincia de Los Santos inició el juego como custodio de la tercera base para el equipo de Miami. En la parte baja del octavo episodio, pasó a la primera almohadilla en sustitución de Kyle Stowers.

Te puede interesar: Manchester City soltó la artillería ante el Crystal Palace en jornada 2 de la Premier League