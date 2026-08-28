LPF resultado - Torneo Apertura 2026| Tauro FC se revitaliza ante CAI en estreno de su nuevo DT, Franklin Narváez

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Panamá/Tauro FC derrotó 2-1 al Club Atlético Independiente (CAI) en el COS Sports Plaza, en un partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El encuentro marcó además el debut de Franklin Narváez como director técnico del conjunto taurino, quien inició su etapa al frente del equipo con una importante victoria.

Tauro FC comenzó con determinación su compromiso ante el CAI y encontró rápidamente el camino hacia el gol. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Cristian Quintero apareció para adelantar al conjunto amarillo y azul, poniendo el 1-0 en el marcador y dándole a su equipo una ventaja temprana.

El tanto permitió a Tauro afrontar el partido con mayor confianza, mientras el CAI intentaba encontrar espacios para responder. A pesar de que ambos equipos terminaron con el mismo porcentaje de posesión, 50% para cada uno, el conjunto taurino mostró mayor efectividad a la hora de generar peligro frente al arco rival.

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Las estadísticas reflejan esa diferencia en producción ofensiva. Tauro FC terminó el encuentro con 11 remates totales, más del doble de los cinco registrados por el CAI. Además, seis de los disparos taurinos fueron dirigidos entre los tres palos, mientras que el conjunto de La Chorrera apenas consiguió un remate al arco durante los 90 minutos.

El CAI, sin embargo, mantuvo la intensidad y buscó mantenerse en partido. En el apartado de ataques, incluso registró una ligera ventaja con 65 acciones ofensivas frente a las 63 de Tauro. Esa presión no se tradujo en suficientes ocasiones claras de gol, lo que terminó siendo determinante en el resultado.

Con el marcador todavía favorable a Tauro FC, el partido entró en una fase de mayor tensión. Los dos equipos mostraron una elevada intensidad en la disputa del balón y terminaron con cinco tarjetas amarillas cada uno. No hubo expulsiones durante el encuentro, por lo que ambos conjuntos finalizaron con 11 jugadores sobre el terreno de juego.

La insistencia taurina finalmente tuvo recompensa en el tramo final. Al minuto 79, Joel Barría amplió la ventaja para Tauro FC con el segundo tanto de la noche. El 2-0 parecía encaminar definitivamente el partido hacia el conjunto dirigido por Narváez y convertir su debut en el banquillo en una jornada especialmente positiva.

No obstante, el CAI no bajó los brazos y consiguió descontar en los últimos minutos. Jordan Girón marcó al minuto 90 para colocar el 2-1 y darle emoción a los instantes finales. El conjunto chorrerano intentó aprovechar los minutos restantes para buscar el empate, pero Tauro FC consiguió mantener su ventaja y asegurar los tres puntos.

Los tiros de esquina también reflejaron la iniciativa ofensiva del equipo taurino. Tauro consiguió nueve saques de esquina, mientras que el CAI sumó seis. En cuanto a los fueras de juego, ambos equipos registraron uno.

En otros aspectos del juego, Tauro FC contabilizó 27 saques de banda y siete saques de puerta, mientras que el CAI registró 23 saques de banda y seis saques de puerta. La igualdad en la posesión contrastó con la diferencia en los remates y en la precisión ofensiva, uno de los principales factores que explicó la victoria taurina.

El triunfo adquiere un significado especial por tratarse del estreno de Franklin Narváez como entrenador de Tauro FC. El nuevo técnico fue designado esta semana en sustitución del entrenador Gonzalo Soto. Además enfrentó al equipo que guió a la conquista de cuatro títulos de campeón de la LPF entre los años 2022 y 2024.

Más allá del descuento conseguido por Jordan Girón en el cierre, Tauro FC logró administrar su ventaja y concretar una victoria que se construyó desde el temprano gol de Cristian Quintero y se consolidó con la anotación de Joel Barría. El CAI mostró capacidad de reacción, pero su escasa producción de remates al arco terminó pesando en el desenlace.

Con este 2-1 en el COS Sports Plaza, Tauro FC suma un resultado valioso en la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF y comienza la era de Franklin Narváez con una señal positiva. El equipo taurino tendrá ahora el reto de trasladar este buen inicio a las siguientes jornadas y mantener la regularidad en su lucha dentro del campeonato.