LPF | Carlos Hernández lidera la tabla de goleo antes de una vibrante Jornada 6

Panamá/A las puertas del pitazo inicial de la sexta fecha, la contienda por el liderato de goleo se mantiene al rojo vivo, con artilleros imponiendo condiciones en ambas conferencias y demostrando una gran contundencia en la zona de definición.

Carlos Hernández comanda la tabla de artilleros

El delantero Carlos Hernández, referente ofensivo de Veraguas United, marca el paso de forma categórica en el torneo al situarse como el máximo goleador en solitario con 7 anotaciones, todas convertidas en jugada abierta. Le sigue de cerca el atacante Keny Bonilla, de San Francisco FC, quien escolta al líder con 5 goles marcados en jugada de campo.

Por su parte, Héctor Ríos, pieza clave del CD Plaza Amador, ocupa el tercer peldaño de la clasificación con 4 tantos, destacando como el principal referente de ataque del conjunto placino en lo que va del certamen.

Detrás de este podio de artilleros, un nutrido grupo de futbolistas persigue a los líderes con 2 anotaciones cada uno. En esta lista destacan los atacantes de Plaza Amador, José Murillo y Yoameth Murillo, al igual que los ofensivos de San Francisco FC, Ronaldo Dinolis y Víctor Medina. Asimismo, acumulan dos festejos Bayron Walters (Alianza FC), Wesley Lashley (Unión Coclé), David Castillo (Herrera FC, con un gol de cabeza) e Iván Anderson (CD Universitario, anotando sus dos tantos desde el punto penal).

Agenda y partidos de la Jornada 6 (Duelos Interconferencia)

La acción arranca este viernes 28 de agosto a las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza con el enfrentamiento entre Tauro FC (2 pts) y el Club Atlético Independiente (6 pts), compromiso donde los albinegros buscan salir del fondo tras caer ante Alianza, mientras el CAI llega impulsado por su reciente goleada 3-0 a Unión Coclé.

El sábado 29 de agosto la jornada continúa a las 6:15 p.m. en el Estadio Universidad Latina con el choque entre CD Universitario (5 pts) y el Deportivo Árabe Unido (8 pts). Más tarde, a las 8:30 p.m., la fiesta del fútbol se traslada al Estadio Agustín "Muquita" Sánchez con el duelo entre San Francisco FC (10 pts) y el líder del Este, CD Plaza Amador (13 pts).

Para el domingo 30 de agosto, las acciones inician a las 4:00 p.m. con el partido entre Unión Coclé (4 pts) y Alianza FC (8 pts). La jornada dominical se completa a las 6:15 p.m. en el COS Sports Plaza con el choque directo entre Sporting San Miguelito (5 pts) y Herrera FC (5 pts).

El cierre de la sexta fecha se dará el lunes 31 de agosto a las 8:30 p.m. con el enfrentamiento entre UMECIT FC (3 pts) y Veraguas United (9 pts) en el COS Sports Plaza, duelo que será transmitido EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y TVMAX Deportes.