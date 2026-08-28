Béisbol U23 2026 semifinales - resultados| Panamá Oeste y Chiriquí Occidente parten por delante

Inicia la pugna por los dos cupos disponibles para la final del campeonato nacional de la categoría

Panamá/Los equipos de Panamá Oeste y Chiriquí Occidente tomaron la ventaja en las semifinales del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 tras vencer este viernes a Panamá Metro y Coclé, en los primeros juegos de sus respectivas series las que están pactadas al vencedor de dos de un límite de tres juegos.

Panamá Oeste 2-1 Panamá Metro

En un partido reñido, realizado en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá, los 'Vaqueros' de Oeste superaron a los metropolitanos.

El conjunto del West abrió el marcador en la parte alta del cuarto episodio cuando Miguel Domínguez anotó mediante un imparable de Jay Wood. Posteriormente amplió la diferencia en la séptima entrada por medio de un inatrapable de Mauricio Pierre quien llevó al 'home plate' a Marc Campbell.

Metro descontó en la parte baja del octavo episodio cuando Luis Rivera llegó a base en jugada de selección lo que provocó que Joshua Cedeño llegara al plato.

Carlos Dias fue el lanzador ganador luego de trabajar ocho entradas en las que permitió dos hits y una carrera, dio cinco ponches y dos bases por bolas.

Michael Worthington destacó a la ofensiva por Panamá Oeste con dos hits conectados en cuatro turnos. Arod McKenzie de 5-2 y Yeremy Sánchez de 3-1.

Abdiel Alonso y José González pegaron los dos imparables de Panamá Metro en el encuentro.

Coclé 1-10 Chiriquí Occidente

Los occidentales desplegaron una ofensiva de 17 inatrapables que les allanaron el camino a la victoria sobre los coclesanos en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Un ataque de seis carreras, en la parte baja del primer episodio, le dieron la ventaja necesaria a Occidente para que, al final, alcanzara el triunfo que selló con cuatro anotaciones más en la séptima entrada.

Jorge Quiel propinó ocho ponches, dio dos bases por bolas, toleró tres hits y una carrera para apuntarse la victoria. Mientras que la derrota se la apuntó Dereck Gómez.

Jael Escobar conectó de 5-4 con una carrera anotada y una empujada por Chiriquí Occidente. Héctor Rayo de 5-3 con una anotada y dos remolcadas y Alexis Quintero de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas.

Por Coclé, Carlos González de 4-1 y anotó una carrera. Edwin Hidalgo de 3-1 y José Bernal de 4-1.

Las dos series continuarán este sábado 29 de agosto cuando se realicen los segundos partidos en los mismos escenarios desde las 2:00 p.m.