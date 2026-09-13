Béisbol U18| Preselección de Panamá arranca con juegos interescuadras

El conjunto panameño entra en una nueva fase de su preparación para el premundial de la categoría.

Panamá/La preselección u18 de Panamá inició esta mañana sus partidos "enter-squad" en la Academia Mariano Rivera como parte de su preparación de cara al Premundial de la categoría a jugarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el próximo 22 de octubre.

El partido se realizó en la mañana de este domingo y contó con la presencia de los peloteros preseleccionados y destacó el buen trabajo de los lanzadores, entre ellos el izquierdo Christian González, el derecho bocatoreño Daniel Brown y el relevo de los Vaqueros de Oeste Abel Rodríguez.

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González, lanzador zurdo coclesano empleó solo 5 lanzamientos para retirar los tres outs, incluyendo 4 rectas y 1 slider, luciendo cómodo en el box, mientras que Daniel Browm hizo 12 lanzamientos, 9 strikes, 3 bolas, con una recta que topó las 90 millas y un slider que usualmente cayó en strikes entre 75 y 76 millas por hora.

Abel Rodriguez lució hermético con lanzamientos entre 86 y 88 MPH, con cambio entre 79-80 millas y slider entre 75-79 MPH para retirar a cuatro bateadores con 11 lanzamientos.

A la ofensiva destacó Melkys López de 2-1, Jesús Arosemena de 2-1, y el infielder Lucas López de 1-1.

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Los equipos alinearon así:

A: Melkys López (C), Edward Delgado (CF), Omar Osorio (LF), Luis Rodríguez (DH), Carlos Sánchez (RF), Xavier Waldron (SS), Eduardo Canto (2B), Jesús Arosemena (1B) y Abdiel Hernández (3B).

B: David Murillo (SS), Mildner Nieto (2B), Caleb Rivera (1B), Nestor Ramos (C), Eligio Corrales (RF), Mario Villalobos (LF), Lucas López (3B) y Danel Long (CF).

Para este martes, partido nuevamente entre escuadras desde las 10:00 a.m. en la Academia Mariano Rivera.

Información de Fedebeis