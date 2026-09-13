Béisbol U18| Preselección de Panamá arranca con juegos interescuadras

El conjunto panameño entra en una nueva fase de su preparación para el premundial de la categoría.

Pelotero de la preselección u18 durante el partido interescuadras / Fedebeis

Panamá/La preselección u18 de Panamá inició esta mañana sus partidos "enter-squad" en la Academia Mariano Rivera como parte de su preparación de cara al Premundial de la categoría a jugarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el próximo 22 de octubre.

El partido se realizó en la mañana de este domingo y contó con la presencia de los peloteros preseleccionados y destacó el buen trabajo de los lanzadores, entre ellos el izquierdo Christian González, el derecho bocatoreño Daniel Brown y el relevo de los Vaqueros de Oeste Abel Rodríguez.

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González, lanzador zurdo coclesano empleó solo 5 lanzamientos para retirar los tres outs, incluyendo 4 rectas y 1 slider, luciendo cómodo en el box, mientras que Daniel Browm hizo 12 lanzamientos, 9 strikes, 3 bolas, con una recta que topó las 90 millas y un slider que usualmente cayó en strikes entre 75 y 76 millas por hora.

Abel Rodriguez lució hermético con lanzamientos entre 86 y 88 MPH, con cambio entre 79-80 millas y slider entre 75-79 MPH para retirar a cuatro bateadores con 11 lanzamientos.

A la ofensiva destacó Melkys López de 2-1, Jesús Arosemena de 2-1, y el infielder Lucas López de 1-1.

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Los equipos alinearon así:

A: Melkys López (C), Edward Delgado (CF), Omar Osorio (LF), Luis Rodríguez (DH), Carlos Sánchez (RF), Xavier Waldron (SS), Eduardo Canto (2B), Jesús Arosemena (1B) y Abdiel Hernández (3B).

B: David Murillo (SS), Mildner Nieto (2B), Caleb Rivera (1B), Nestor Ramos (C), Eligio Corrales (RF), Mario Villalobos (LF), Lucas López (3B) y Danel Long (CF).

Para este martes, partido nuevamente entre escuadras desde las 10:00 a.m. en la Academia Mariano Rivera.

Información de Fedebeis

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