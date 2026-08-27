Panamá anuncia preselección para el Premundial de Béisbol U18 2026

El elenco panameño se ajustó tras su participación en el Campeonato Nacional de Béisbol U23. Ahora centrará sus energías en la conformación definitiva del conjunto que competirá en el certamen que se realizará a finales de octubre en República Dominicana.

Panamá/Treinta peloteros conforman la preselección de Panamá que se prepara para el Premundial de Béisbol U18 a jugarse entre el 22 y 29 de octubre en la República Dominicana.

El listado fue revelado este jueves por la Federación Panameña de Béisbol y presenta a jugadores con experiencia en el último Mundial de la categoría jugado en el 2025 en Japón y talentos criollos producto del último campeonato nacional juvenil 2026.

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Este es el listado oficial de peloteros:

Lanzadores: Daniel Brown, Eddie Miller, Abel Rodríguez, Joel Richard, Jaffeth Florez, Deyner Serna, Yeremi De León, Christian González, Abdiel Castillo, Roderick Rodríguez, César Berrío, Manuel Bustavino, David Rodríguez y Joseph Delgado.

Daniel Brown, Eddie Miller, Abel Rodríguez, Joel Richard, Jaffeth Florez, Deyner Serna, Yeremi De León, Christian González, Abdiel Castillo, Roderick Rodríguez, César Berrío, Manuel Bustavino, David Rodríguez y Joseph Delgado. Receptores: Melkis Lopez, Omar Osorio y Luis Rodríguez.

Melkis Lopez, Omar Osorio y Luis Rodríguez. Cuadro Interior: Mildner Nieto, Lucas López, Eduardo Canto, Jesús Arosemena, Caleb Rivera, Abdiel Hernández y David Murillo.

Mildner Nieto, Lucas López, Eduardo Canto, Jesús Arosemena, Caleb Rivera, Abdiel Hernández y David Murillo. Jardineros: Edward Delgado, Jonathan Ramos, Mario Villalobos, Danel Long, Carlos Sánchez y Xavier Waldron.

El torneo

Nombre: XVI Campeonato Panamericano / Premundial Sub-18 de la WBSC Américas.

XVI Campeonato Panamericano / Premundial Sub-18 de la WBSC Américas. Fechas: 22 al 29 de octubre de 2026.

22 al 29 de octubre de 2026. Sede: República Dominicana. Las informaciones más recientes señalan las instalaciones de IPL Academy como escenario del torneo.

República Dominicana. Las informaciones más recientes señalan las instalaciones de IPL Academy como escenario del torneo. Organización: WBSC Américas, con la organización local de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

WBSC Américas, con la organización local de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM). Objetivo principal: otorgar plazas para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC 2027.

otorgar plazas para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC 2027. Participantes: se espera la presencia de 12 selecciones. Entre las naciones anunciadas están República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Colombia, Nicaragua, Canadá, Brasil y Curazao.

La selección panameña estará dirigida por Rodrigo Merón, quien fue designado manager para este proceso, y quedó ubicada en el Grupo C junto a Puerto Rico, Colombia y Nicaragua.

Como parte de su presparación previa al certamen, el conjunto panameño participó en el Campeonato Nacional de Béisbol U23 donde disputó un total de 14 partidos.

Información de Fedebeis

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