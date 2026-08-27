Panamá vs Canadá | Roster canalero definido para afrontar los Clasificatorios del Mundial

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) hizo oficial la convocatoria de la Selección Nacional Mayor de Panamá para encarar la Ventana 4 , marcando el inicio de la Segunda Ronda en los Clasificatorios de la FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto Catar 2027.

Panamá/El combinado nacional buscará una reacción clave en la tabla de posiciones bajo la dirección técnica del boricua Nelson Colón.

Lista de convocados: Los 12 seleccionados de Panamá

El plantel canalero afrontará este desafío con un grupo que combina experiencia internacional y juventud:

Bases / Escoltas: Trevor Gaskins (Capitán), Tyler Gaskins, Guillermo Navarro, Roberto Armstrong.

Trevor Gaskins (Capitán), Tyler Gaskins, Guillermo Navarro, Roberto Armstrong. Aleros / Ala-pívots: Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez Jr., Justin Quintero, Anthony Hall, Aaron Gedeón Layne.

Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez Jr., Justin Quintero, Anthony Hall, Aaron Gedeón Layne. Pívots / Internos: Eric Romero, Gil Atencio, Bryan Anderson.

Otras noticias: Panamá vs Canadá| Canaleros afrontan una prueba de fuego en Clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027

Cuerpo Técnico

Director Técnico: Nelson Colón (Puerto Rico)

Nelson Colón (Puerto Rico) Asistentes Técnicos: Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque, Bryan Waithe

Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque, Bryan Waithe Gerente General: Jamaal Levy

Jamaal Levy Preparador Físico: Jesús Izos | Doctor: Gilberto Llerena | Fisioterapeuta: Grerys Soto | Ortopeda: Marcelino González | Utilero: Joel González

Calendario y sedes de la Ventana 4

Panamá disputará dos compromisos cruciales en esta cuarta ventana de eliminatorias:

Panamá vs. Canadá (Local): Jueves 27 de agosto de 2026 – 8:40 p.m. | Arena Roberto Durán, Ciudad de Panamá.

Jueves 27 de agosto de 2026 – | Arena Roberto Durán, Ciudad de Panamá. Bahamas vs. Panamá (Visitante): Lunes 31 de agosto de 2026 – 7:10 p.m. | Gimnasio Sir Kendal Isaacs, Nassau.

Panorama del Grupo F: La lucha por los boletos a Catar 2027

Los 12 equipos sobrevivientes en América buscan terminar entre los tres primeros de sus respectivos grupos, o ser el mejor cuarto lugar, para asegurar uno de los siete cupos disponibles para el Mundial de Catar 2027.

El Grupo F se encuentra configurado de la siguiente manera:

Canadá (6-0): Lidera invicto y como el equipo más dominante del certamen.

Lidera invicto y como el equipo más dominante del certamen. Uruguay (5-1) y Argentina (5-1): Se ubican en la parte alta buscando consolidar su paso a la cita mundialista.

Se ubican en la parte alta buscando consolidar su paso a la cita mundialista. Puerto Rico (2-4), Bahamas (2-4) y Panamá (2-4): Llegan obligados a sumar victorias para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Antecedente histórico: La última victoria panameña sobre Canadá

El historial reciente entre ambas naciones registra un triunfo memorable para el baloncesto panameño. La última vez que Panamá derrotó a Canadá fue el 8 de septiembre de 2011, con un ajustado marcador de 91 a 89 en la Segunda Ronda del Campeonato FIBA Américas (Preolímpico) en Mar del Plata, Argentina.

En aquel encuentro, el ex-NBA Gary Forbes brilló con 39 puntos (incluyendo un triple decisivo a falta de 16 segundos) y 6 asistencias, secundado por un doble-doble de Rubén "Pelú" Garcés (21 puntos y 12 rebotes). Por Canadá, Carl English fue el máximo anotador con 24 unidades.

Información sobre la venta de boletos en la Arena Roberto Durán

Las entradas para el choque ante Canadá están disponibles en la plataforma PanaTickets con los siguientes costos (precio regular, no incluye cargos):

Courtside Seat: $75.00

$75.00 VIP: $35.00

$35.00 Butacas: $15.00

$15.00 General: $8.00

Nota: Los menores de 14 años ingresan gratis al área General portando la camiseta de su academia o equipo de baloncesto. Para aplicar el descuento de jubilado, las compras deben realizarse de manera presencial en el punto de venta de Multiplaza.

Con información de Fepaba.