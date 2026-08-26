Panamá vs Canadá| Canaleros afrontan una prueba de fuego en Clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027

La selección panameña tiene al frente un gran desafió cuya contraparte es el líder invicto del Grupo F en el torneo eliminatorio continental.

Panamá/Se aproxima un gran desafío para la Selección de Baloncesto de Panamá, en el Clasificatorio FIBA Americas al Mundial que se realizará el próximo año en Catar. El conjunto istmeño recibirá al imbatible conjunto de Canadá para enfrentarlo con el objetivo de obtener un triunfo que le catapulte en la lucha por seguir adelante en la contienda.

La Arena Roberto Durán será el escenario de ese partido que se realizará este jueves 27 de agosto a las 8:40 p.m. Los panameños llegan a ese encuentro con récord de dos victorias y cuatro derrotas y los canadienses son los líderes del Grupo F con un registro de seis triunfos en igual cantidad de presentaciones.

El elenco canalero obtuvo sus dos victorias ante Cuba por marcadores de 84 - 81, en juego realizado el 27 de febrero de 2026, y 83 - 70 (2 de julio de 2026). Sus derrotas fueron en dos ocasiones ante Uruguay por tableros de 60 - 93 (27 de noviembre de 2025) y 82 - 84 (30 de noviembre de 2025) y las otras dos frente a Argentina por 75 - 101 (2 de marzo de 2026) y 71 - 96 (5 de julio de 2026).

El elenco de la hoja de maple ganó sus seis cotejos de la siguiente manera: dos veces ante Bahamas por marcadores de 111 - 75 (28 de noviembre de 2025) y 94 - 88 (1 de diciembre de 2025), Puerto Rico por 96 - 85 (26 de febrero de 2026) y Jamaica 97 - 81 (1 de marzo de 2026)

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Historial particular

El registro reciente favorece a la escuadra canadiense en competencias continentales y eliminatorias FIBA. Aunque Panamá ha logrado plantar cara en partidos de local con el empuje de su afición, la profundidad del baloncesto norteamericano ha marcado la diferencia en los momentos clave de los últimos compromisos oficiales.

Ambos quintetos ya cruzaron caminos en pasadas ventanas clasificatorias y torneos AmeriCup, donde la agresividad en la pintura y el ritmo de juego canadiense terminaron decantando las victorias a favor del equipo de la hoja de maple.

Canadá ha ganado los cuatro últimos juegos que ha tenido ante Panamá. Los resultados de esos encuentros han sido los siguientes:

Sábado 23 de agosto de 2026 (FIBA Americup): Canadá 99-49 Panamá.

(FIBA Americup): Canadá 99-49 Panamá. Domingo 13 de noviembre de 2022 (Clasificatorio FIBA Americas al Mundial de Baloncesto 2023): Canadá 112 -71 Panamá.

(Clasificatorio FIBA Americas al Mundial de Baloncesto 2023): Canadá 112 -71 Panamá. Lunes 29 de agosto de 2022 (Clasificatorio FIBA Americas al Mundial de Baloncesto 2023): Panamá 50 - 106 Canadá.

(Clasificatorio FIBA Americas al Mundial de Baloncesto 2023): Panamá 50 - 106 Canadá. Domingo 6 de septiembre de 2015 (Torneo Clasificatorio a los Juegos Olímpicos Rio 2016): Canadá 106 - 103 Panamá.

La última victoria de los panameños ante los canadienses se dio el 8 de septiembre de 2011 en el Clasificatorio a los Juegos Olímpicos Londres 2012 cuando ganaron por marcador de 91 a 89.

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Jugadores a seguir

Panamá

Iverson Molinar : El base es el motor del ataque panameñ o. Su capacidad para penetrar y crear ventajas genera fluidez en la ofensiva roja.

: El base es el o. Su capacidad para penetrar y crear ventajas genera fluidez en la ofensiva roja. Ernesto Oglivie : Veterano en la pintura y pilar de liderazgo . Garantiza juego físico, rebotes y tiro de media distancia.

: Veterano en la pintura y . Garantiza juego físico, rebotes y tiro de media distancia. Jhivvan Jackson: Amenaza anotadora exterior capaz de encender la chispa del equipo en momentos críticos.

Canadá

Trae Bell-Haynes : Armador veloz que maneja los tiempos del equipo e impone un ritmo de juego acelerado.

: Armador veloz que e impone un ritmo de juego acelerado. Kyle Alexander: Protector del aro e imponente en el rebote ofensivo, clave para segundas oportunidades.

e imponente en el rebote ofensivo, clave para segundas oportunidades. Marcus Carr: Generador de juego en el perímetro con capacidad de definir bajo presión.

Después de este duelo, la selección panameña jugará ante Bahamas en la ciudad de Nasáu el lunes 31 de agosto a las 7:10 p.m.