MLB noticias | Mariano Rivera y su legendario "cutter" se posicionan en el top 3 de los lanzamientos más indescifrables en la historia

El histórico cerrador panameño Mariano Rivera y su emblemática recta cortada fueron seleccionados por la MLB entre los tres lanzamientos más difíciles de batear en toda la historia del béisbol profesional.

Panamá/Como parte de las celebraciones de "America 250", el equipo de contenido de las Grandes Ligas (MLB) ha revelado una serie de listados históricos para conmemorar los momentos y figuras más influyentes del béisbol.

Entre estas selecciones destaca el ranking de los 10 lanzamientos más difíciles y dominantes de todos los tiempos ("Top 10 nastiest pitches"). En este selecto grupo, la recta cortada del panameño Mariano Rivera se consolida en el podio de la historia de las Grandes Ligas.

A continuación, detallamos el listado completo con los diez serpentineros y los envíos que marcaron un antes y un después en el montículo.

El podio de los lanzamientos más dominantes

1. La recta de Nolan Ryan

La bola rápida de Nolan Ryan lidera el ranking histórico. Aunque su carrera (1966-1993) transcurrió antes de la tecnología de medición actual, un radar primitivo registró su lanzamiento a 100.9 mph en 1974. Esta descomunal velocidad explica cómo logró acumular 5,714 ponches, un récord histórico de la MLB que se perfila como inalcanzable.

2. La curva de Sandy Koufax

Considerada la mejor curva de todos los tiempos, el lanzamiento del zurdo de los Dodgers destacaba por su pronunciada ruptura vertical. Ayudado por sus manos de gran tamaño para generar una rotación excepcional, Koufax construyó una carrera de Salón de la Fama en solo 12 temporadas. Se retiró a los 30 años debido a problemas en el codo, dejando una efectividad de 2.76 de por vida y tres premios Cy Young.

3. La recta cortada de Mariano Rivera

El panameño Mariano Rivera se queda con el tercer puesto gracias a su icónico cutter. Lo más destacado de su récord histórico de 652 salvamentos es que lo consiguió dependiendo casi exclusivamente de este lanzamiento. Durante las temporadas con registro de seguimiento de lanzamientos (2008-2013), Rivera utilizó la recta cortada el 87.6% de las veces. Su devastador movimiento lateral rompía bates constantemente, haciendo inútil el hecho de que los rivales supieran qué lanzamiento venía.

Del cuarto al décimo puesto: Recursos indescifrables

4. El cambio de velocidad de Pedro Martínez

El cambio del dominicano Pedro Martínez era prácticamente idéntico a su recta al salir de la mano, lo que provocaba constantes fallos en los bateadores. Gracias a la flexibilidad de sus dedos largos y doble articulación, Martínez generaba un movimiento lateral que caía alejándose de los bateadores zurdos. Este envío le ayudó a registrar 3,154 ponches en su carrera, incluyendo 313 solo en la campaña de 1999.

5. El slider de Randy Johnson

El espigado lanzador zurdo complementaba su recta con un slider temible al que bautizó como "Mr. Snappy". El pitcheo imitaba la trayectoria de su recta de alta velocidad para luego romper bruscamente de manera horizontal, alejándose de los bateadores zurdos y metiéndose hacia los derechos. Fue la llave para una carrera de 22 años que lo llevó al Salón de la Fama.

6. El "screwball" o tirabuzón de Fernando Valenzuela

El lanzamiento que desató la "Fernandomanía" en 1981 es hoy en día una rareza extinguida en las Grandes Ligas. El tiro rota en dirección opuesta a una curva tradicional, alejándose de los bateadores derechos cuando lo lanza un zurdo. El mexicano Fernando Valenzuela dominó a la perfección este recurso, lo que le permitió ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional en la misma temporada (1981).

7. La recta de cuatro costuras de Jacob Misiorowski

Representando a la era moderna bajo el apodo de "The Miz", el abridor de los Brewers destaca por una velocidad promedio de 100.7 mph en 2026, habiendo alcanzado un pico registrado de 105.5 mph. Con un promedio de 13 ponches por cada nueve entradas en su carrera, se ha posicionado como uno de los lanzadores jóvenes más potentes de la actualidad.

8. La curva de Clayton Kershaw

Conocida por su impecable trayectoria de "12 a 6" (caída vertical perfecta), la curva de Kershaw es catalogada como uno de los lanzamientos estéticamente más hermosos y efectivos del juego. Sin depender de una velocidad de élite, el zurdo utilizó un repertorio de cinco lanzamientos para labrar una trayectoria que casi con seguridad lo llevará al Salón de la Fama.

9. La recta de dos costuras de Greg Maddux

Maddux dominó la liga sin necesidad de una velocidad abrumadora, basándose en un control milimétrico único. Su recta de dos costuras contaba con un movimiento lateral de último segundo que confundía a los bateadores. El ganador de cuatro premios Cy Young solía dejar congelados a sus rivales buscando el tercer strike justo en el borde del plato.

10. La bola de nudillos de Tim Wakefield

El nudillero por excelencia de la época moderna utilizó un lanzamiento sin rotación y de movimiento impredecible que viajaba a velocidades inferiores a las 70 mph. Wakefield perfeccionó este arte para sostener una carrera de 19 temporadas en las Mayores, 17 de ellas vistiendo la camiseta de los Red Sox de Boston.

Menciones de honor de la MLB

La publicación también rescató de forma histórica otros envíos célebres que quedaron a las puertas de la lista principal. Entre ellos se mencionan la curva de Bert Blyleven, el cambio de velocidad de Trevor Hoffman, el splitter de Bruce Sutter, la bola de nudillos de Phil Niekro, el pitcheo de vacilación de Satchel Paige, y el slider de Steve Carlton.

Con información de MLB