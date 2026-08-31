Panamá vs Bahamas - Clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027 resultado| Canaleros son dominados en Nasáu

La 'Roja sin Mangas' fue al Caribe en busca de un resultado positivo que no pudo conseguir.

Panamá/La selección de Panamá perdió este lunes ante Bahamas por 82-100 a en el Sir Kendall Isaacs Gymnasium de Nasáu, en un partido correspondiente al Grupo F del Clasificatorio FIBA Americas rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El conjunto bahameño tomó el control desde el primer cuarto y logró mantener la ventaja durante todo el encuentro. Bahamas se llevó el período inicial por 27-17 y amplió su diferencia en el segundo cuarto, que terminó 25-17, para marcharse al descanso con una ventaja de 18 puntos.

Panamá intentó reaccionar tras el descanso, pero Bahamas respondió con un tercer cuarto de 28-23 que le permitió llegar a los últimos diez minutos con una cómoda ventaja. En el período final, los locales volvieron a imponerse 20-15 para sellar el triunfo por 100-82.

V.J. Edgecombe Jr. encabezó la ofensiva de Bahamas con 25 puntos, mientras que Kai Jones dominó bajo los tableros con 11 rebotes. Franco Miller también tuvo una actuación destacada al repartir siete asistencias.

Por Panamá, Ricardo Lindo fue el máximo anotador del partido para el conjunto canalero con 20 puntos. Luis Rodríguez Jr. aportó 10 rebotes y Trevor Gaskins terminó con cuatro asistencias. Lindo también registró dos bloqueos, mientras que Rodríguez Jr. sumó dos robos de balón.

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En las estadísticas colectivas, Bahamas mostró superioridad en varios departamentos. El equipo bahameño consiguió 49 tiros de campo convertidos frente a 43 de Panamá y dominó los rebotes por 43-38. Además, capturó 16 rebotes ofensivos y repartió 20 asistencias, el doble de las registradas por el conjunto panameño.

Bahamas también terminó con ventaja en robos de balón, 5-3, y bloqueos, 7-3. Panamá, por su parte, cometió 12 pérdidas de balón, tres más que su rival, aunque registró menos faltas personales: 11 frente a las 18 de Bahamas.

Con un juego ofensivo más efectivo, mayor producción colectiva y dominio en los tableros, Bahamas consiguió una importante victoria en su camino por la clasificación al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

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