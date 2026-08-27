Panamá vs Canadá resultado Clasificatorio Mundial de Baloncesto 2027| 'Roja sin Mangas' cede en casa ante el equipo de la 'Hoja de Maple'

El elenco panameño inició la cuarta ventana de partidos del certamen eliminatorio frente al líder invicto del Grupo F.

Panamá/En una jornada del Clasificatorio FIBA Américas rumbo al Mundial de Baloncesto Catar 2027, la selección nacional de Panamá cayó como local 66-86 ante su similar de Canadá en la Arena Roberto Durán.

A pesar de un inicio combativo por parte del conjunto panameño, la profundidad y efectividad del equipo norteamericano marcaron la diferencia en la segunda mitad para sellar la victoria canadiense.

Te puede interesar: Panamá vs Canadá | Roster canalero definido para afrontar los Clasificatorios del Mundial

Desarrollo del partido

El encuentro arrancó con máxima paridad. Durante el primer cuarto (14-14), Panamá logró frenar la ofensiva visitante con una sólida intensidad defensiva. El equilibrio se mantuvo en el segundo periodo (20-23), permitiendo a Canadá irse al descanso con una ligera ventaja de tres puntos (34-37).

En el complemento, Canadá ajustó su distribución de balón y apretó el ritmo. Tras un tercer cuarto disputado (17-22), la visita despegó definitivamente en el último periodo (15-27), capitalizando los espacios y cerrando el juego con una diferencia a favor de 20 puntos.

Puntos clave

La clave principal del triunfo canadiense pasó por el acierto de cara al aro y el dominio del tablero. La visita registró un 45% en tiros de campo frente a un modesto 32% del colectivo panameño, una brecha en efectividad que fue pesando a medida que avanzaba el reloj.

A esa puntería se sumó el control del juego aéreo: Canadá capturó un total de 45 rebotes (31 defensivos y 14 ofensivos), superando con claridad los 32 rebotes totales de Panamá (24 defensivos y 8 ofensivos), lo que limitó de forma drástica las segundas oportunidades del ataque canalero.

En la circulación y generación de juego, los norteamericanos mostraron una fluidez colectiva superior al repartir 27 asistencias en todo el encuentro —con un inspirado Marcus Carr repartiendo 12 de ellas—, casi duplicando las 15 asistencias conseguidas por la escuadra local, comandada en ese apartado por Trevor Gaskins (7).

Pese a la derrota, Panamá dejó destellos de alta intensidad defensiva que le permitieron mantenerse en la pelea durante la primera mitad. El equipo panameño superó a su rival en robos de balón (10 a 5) —con una destacada labor individual de Luis Rodríguez Jr., quien sumó 5 recuperaciones— y comandó el apartado de bloqueos (8 a 4), liderado por los 3 tapones de Eric Romero.

En el renglón de la disciplina y el manejo de balón, ambos conjuntos entregaron cifras similares: Panamá cometió 17 pérdidas y 17 faltas personales, mientras que Canadá registró 18 pérdidas y 20 faltas. Sin embargo, la diferencia en el volumen de rebotes y la fluidez ofensiva terminaron por consumar la victoria visitante en la capital panameña.

Te puede interesar: Josué Vergara goleó y avanzó a la fase de liga en Conference League

Líderes del Encuentro

Panamá

Puntos: Luis Rodríguez Jr. (17)

Luis Rodríguez Jr. (17) Rebotes: Eric Romero (9)

Eric Romero (9) Asistencias: Trevor Gaskins (7)

Trevor Gaskins (7) Robos: Luis Rodríguez Jr. (5)

Luis Rodríguez Jr. (5) Bloqueos: Eric Romero (3)

Canadá

Puntos: Trae Bell-Haynes (18)

Trae Bell-Haynes (18) Rebotes: Khem Birch (9)

Khem Birch (9) Asistencias: Marcus Carr (12)

Marcus Carr (12) Bloqueos: Trae Bell-Haynes (1) / Kyle Wiltjer (1)

Panamá puso su récord en dos victorias y cinco derrotas. Su próximo encuentro será ante Bahamas que se llevará a cabo en la ciudad de Nasáu el lunes 31 de agosto a las 7:40 p.m. (hora panameña).