Josué Vergara goleó y avanzó a la fase de liga en Conference League

¡Golazo panameño en Europa! Josué Vergara marca y el KAA Gent clasifica a la ronda de liga de la UEFA Conference League.

Panamá/El atacante panameño Josué Vergara firmó una noche brillante en el fútbol europeo. Con un gol de alta factura del artillero canalero, el KAA Gent de Bélgica logró una épica victoria como visitante por 2-3 ante el Hibernian FC de Escocia, asegurando su boleto a la ronda de liga de la UEFA Conference League.

La actuación de Vergara ratifica el extraordinario momento de la legión panameña en las competiciones continentales de la UEFA, sumando su nombre a la lista de goleadores nacionales en suelo europeo.

Control, categoría y golazo: La joya de Josué Vergara en Escocia

El delantero panameño fue el encargado de abrir el marcador al minuto 39' de la primera parte en el Easter Road Stadium. Vergara hizo gala de su calidad técnica al firmar una maniobra magistral: control de orientados perfecto tras la recepción del balón y una definición impecable para batir al guardameta local y poner el 0-1 parcial.

Remontada de infarto para certificar la clasificación

El choque de vuelta estuvo lleno de dramatismo y alternativas en el marcador:

0-1 (39'): Josué Vergara adelantó al KAA Gent con una gran acción individual.

adelantó al KAA Gent con una gran acción individual. 1-1 (56'): Jason Kerr igualó las acciones para el Hibernian tras el descanso.

Jason Kerr igualó las acciones para el Hibernian tras el descanso. 2-1 (77'): Felix Passlack puso arriba al cuadro escocés aprovechando el impulso local.

Felix Passlack puso arriba al cuadro escocés aprovechando el impulso local. 2-2 (84'): Christian Burgess rescató al Gent con un certero cabezazo para igualar el duelo.

Christian Burgess rescató al Gent con un certero cabezazo para igualar el duelo. 2-3 (89'): Un desafortunado autogol de la zaga del Hibernian terminó sellando el triunfo definitivo para el conjunto belga en el tramo final.

Con este 2-3 en territorio escocés, el KAA Gent sentenció la eliminatoria y selló su clasificación a la fase principal del certamen continental.

Este viernes se realiza el sorteo de la ronda de liga

Tras asegurar su presencia en la fase de liga, Josué Vergara y el KAA Gent conocerán a sus próximos rivales continentales este viernes 28 de agosto, fecha en la que la UEFA llevará a cabo el sorteo oficial de la UEFA Conference League.