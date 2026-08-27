MLB resultados| José 'Chema' Caballero mantiene consistencia a la ofensiva en juego entre Yankees y Astros

Sintoniza el partido Piratas vs Cardenales el viernes 28 de agosto a las 7:15 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero jugó en la tercera base y estuvo presente a la ofensiva por los Yankees de Nueva York que jugaron el último de una serie de tres partidos ante los Astros de Houston en la jornada del jueves 27 de agosto de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero fue el noveno en el orden al bate de los Yankees y conectó un imparable en tres turnos. Ese inatrapable le permitió sumar tres juegos consecutivos bateando de hit.

Con su desempeño en la caja de bateo, el panameño puso su promedio de bateo de la temporada en .234.

La victoria fue para los Astros quienes superaron a los Yankees por pizarra de 5 a 1.

En blanco

El también panameño Iván Herrera estuvo como bateador designado por los Cardenales de San Luis que enfrentaron a los Orioles de Baltimore.

Herrera no conectó inatrapables en tres oportunidades recibió dos ponches y una base por bola en ese encuentro que los Cardenales ganaron por 7 carreras a 5.

El pelotero tiene un promedio de bateo de .245 en la campaña.

Te puede interesar: Panamá Sub-17 da a conocer a sus rivales para partidos amistosos en España