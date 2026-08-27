MLB noticias| Papa León XIV recibe un regalo inspirado en su equipo favorito; los Medias Blancas de Chicago

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Estados Unidos/El Papa León XIV ya ha demostrado que es un verdadero y legítimo fan de los Medias Blancas, remontándose a sus raíces en Chicago. Asistió a la Serie Mundial del 2005, se reunió con A.J. Pierzynski para recibir la pelota del último out del Juego 1 de aquel Clásico de Otoño e incluso usó una gorra de los del Sur de Chicago para ir a trabajar este año.

En la última adición a la relación de los Medias Blancas con el Papa, ahora tiene un nuevo artículo que sumar a su colección.

El padre Tom McCarthy, oriundo de Chicago y graduado de la escuela secundaria St. Rita of Cascia, le entregó al Papa León XIV un regalo: Un "sombrero papal" inspirado en el exitoso artículo promocional que regalaron los Medias Blancas en una victoria del 11 de agosto sobre los Rojos.

McCarthy estuvo presente en ese juego, recibiendo un cheque de la organización benéfica Chicago White Sox Charities en nombre de la Provincia Agustiniana del Medio Oeste, la orden a la que pertenecía el padre Robert Prevost (Papa León XIV) mientras estaba en Chicago.

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McCarthy y el Papa posaron para una foto una vez que se entregó el sombrero papal. La imagen llegó a la cuenta de redes sociales de los Medias Blancas, donde el sombrero negro y dorado (con un logo único del calcetín blanco) se mostraba en todo su esplendor.

Quién sabe si el Papa León XIV se pondrá el accesorio. Pero el sumo pontífice seguramente ha disfrutado el ascenso de los sorprendentes Medias Blancas, que encabezan la División Central de la Liga Americana por 2.5 juegos al llegar a la jornada del jueves.

Información de Max Ralph (MLB.com)

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