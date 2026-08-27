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Nueva Delhi, India/La selección de India de fútbol recibirá en su país a Brasil, Uruguay y Panamá en partidos amistosos en septiembre y octubre, anunció el jueves la federación All India Football (AIFF).

El deseado encuentro contra la pentacampeona brasileña se disputará en la ciudad de Calcuta, al este del país, en el estadio Salt Lake el 3 de octubre, y tres días después el combinado india recibirá a Uruguay en el mismo estadio.

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India, que ocupa el puesto 138 del ranking FIFA, nunca ha alcanzado la fase final de un Mundial pero el fútbol es muy popular en el país, especialmente en ciudades como Calcuta y Cohín.

El duelo contra Panamá está previsto en la misma ventana internacional, el 26 de septiembre en Bangalore, al sur del país.

Estos encuentros supondrán una "serie sin precedentes de fútbol internacional para los aficionados indios, con tres naciones mundialistas - Panamá, Brasil y Uruguay - visitando el país en la misma ventana FIFA", puntualizó la AIFF en un comunicado.

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La Selección de Fútbol de India: Historia, Éxitos del Pasado y Desafíos del "Gigante Dormido"

La Selección de Fútbol de India, administrada por la Federación de Fútbol de India (AIFF) y afiliada a la FIFA desde 1948, protagoniza una de las historias más singulares del balompié internacional. Conocidos popularmente como los Blue Tigers (Tigres Azules), el equipo representa a la nación más poblada del planeta en su camino por consolidarse dentro del ámbito continental y mundial.

Inicios e Historia: La Era Dorada del Fútbol Indio (1950 - 1962)

Aunque la práctica del fútbol en India se remonta a finales del siglo XIX bajo el dominio británico, los primeros capítulos de gloria internacional de la selección absoluta se escribieron a mediados del siglo XX:

El mito del Mundial de Brasil 1950: India logró la clasificación automática para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950 tras la retirada de otros equipos asiáticos. Sin embargo, el país declinó participar. Aunque la leyenda popular atribuye la renuncia a la prohibición de jugar descalzos, las razones oficiales radicaron en los elevados costos de viaje y la prioridad otorgada a los Juegos Olímpicos.

India logró la clasificación automática para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950 tras la retirada de otros equipos asiáticos. Sin embargo, el país declinó participar. Aunque la leyenda popular atribuye la renuncia a la prohibición de jugar descalzos, las razones oficiales radicaron en los elevados costos de viaje y la prioridad otorgada a los Juegos Olímpicos. Campeones de los Juegos Asiáticos (1951 y 1962): Bajo la dirección del histórico entrenador Syed Abdul Rahim, India conquistó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Nueva Delhi 1951 y Yakarta 1962, derrotando a potencias continentales como Corea del Sur.

Bajo la dirección del histórico entrenador Syed Abdul Rahim, India conquistó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Nueva Delhi 1951 y Yakarta 1962, derrotando a potencias continentales como Corea del Sur. Hito Olímpico en Melbourne 1956: En los Juegos Olímpicos de 1956, la selección india firmó su mejor actuación internacional al alcanzar el cuarto lugar, convirtiéndose en el primer equipo asiático en llegar a las semifinales de un torneo olímpico de fútbol.

Participación en Torneos Internacionales y Continentales

A lo largo de su trayectoria, los Blue Tigers han competido en diversos frentes del fútbol de selecciones:

Copa Asiática de la AFC: India ha participado en cinco ediciones de la máxima cita continental (1964, 1984, 2011, 2019 y 2023). Su mejor resultado histórico fue el subcampeonato obtenido en 1964 , en un torneo disputado bajo formato de liguilla.

India ha participado en cinco ediciones de la máxima cita continental (1964, 1984, 2011, 2019 y 2023). Su mejor resultado histórico fue el , en un torneo disputado bajo formato de liguilla. Campeonato de la SAFF (Subcontinente Indio): Es la fuerza dominante indiscutible de la Federación de Fútbol del Sur de Asia (SAFF), habiendo conquistado el título en 9 ocasiones (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2015, 2021 y 2023).

Es la fuerza dominante indiscutible de la Federación de Fútbol del Sur de Asia (SAFF), habiendo conquistado el título en (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2015, 2021 y 2023). Eliminatorias Mundialistas: Pese a sus intentos en las fases clasificatorias de la AFC, la selección india aún no ha logrado debutar en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA en la era moderna.

Figuras Históricas y Leyendas del Balompié Indio