MLB resultados| Iván Herrera y José 'Chema' Caballero se hacen notar para Cardenales y Yankees

Sintoniza el partido Piratas vs Cardenales el viernes 28 de agosto a las 7:15 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los panameños Iván Herrera y José 'Chema' Caballero aportaron a la ofensiva para sus equipos, Cardenales de San Luis y Yankees de Nueva York, en la jornada del miércoles 26 de agosto de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Herrera asumió el rol de bateador designado, conectó tres hits en cuatro turnos y anotó una carrera por el equipo de San Luis que sufrió la derrota ante los Orioles de Baltimore, por 7 carreras a 8.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste marcó su 'rayita' tras un doble de Jordan Walker en la parte baja del quinto episodio. Esa fue la cuarta carrera de los Cardenales, la que formó parte de un rali de seis anotaciones que igualaron la pizarra a siete carreras por bando.

Después de su labor a la ofensiva, Herrera puso su promedio de bateo de la campaña en .246.

Aportó hit

Caballero fue titular en la tercera base durante el partido que disputaron los Yankees y los Astros de Houston.

Caballero fue el noveno en el orden al bate de los Yankees y conectó un imparable en la parte baja del cuarto episodio. Con ese sencillo al jardín derecho, llegó a la primera base y los Yankees llenaron las almohadillas sin outs. Luego fue puesto out en la segunda base durante una doble matanza ejecutada por la defensa de los Astros.

Ese inatrapable fue el único en cuatro turnos al bate que tuvo el jugador de la provincia de Los Santos. Además recibió un ponche.

Los Yankees se llevaron la victoria en ese encuentro, por marcador de 9 carreras por 3.

Caballero puso su promedio de bateo en .233.

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